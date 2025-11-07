2025FIFA男子世界ベストイレブン候補88人が発表!! “ザ・ベスト”最優秀選手はデンベレ、ヤマルらノミネート
国際サッカー連盟(FIFA)は6日、2025年のFIFA男子世界ベストイレブン候補選手を発表した。昨年はMF久保建英(ソシエダ)がノミネートしていたが、今年は日本人選手の候補入りはなかった。
ベストイレブンは各ポジションで22人ずつがノミネートし、ファン投票などで受賞選手が決定する。併せて2024年8月11日から25年8月2日までのパフォーマンスをもとに「ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞」の候補選手も発表された。各国代表のキャプテンや主将、ファン投票などで最優秀選手が決定する。
以下、ベストイレブンのノミネート選手
⭐︎=ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞/男子最優秀GK賞候補
▽GK
アリソン・ベッカー(ブラジル代表/リバプール)⭐︎
ヤシン・ブヌ(モロッコ代表/アル・ヒラル)
ディオゴ・コスタ(ポルトガル代表/ポルト)
ティボー・クルトワ(ベルギー代表/R・マドリー)⭐︎
ミケーレ・ディ・グレゴリオ(イタリア代表/ユベントス)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア代表/パリSB、現マンチェスター・C)⭐︎
ファビオ(ブラジル代表/フルミネンセ)
ジョン・ビクター(ブラジル代表/ボタフォゴ、現N・フォレスト)
エミリアーノ・マルティネス(アルゼンチン代表/アストン・ビラ)⭐︎
エドゥアール・メンディ(セネガル代表/アル・アハリ)
アレックス・メレト(イタリア代表/ナポリ)
ケビン・ミエル(コロンビア代表/クルス・アスル)
マヌエル・ノイアー(ドイツ代表/バイエルン)⭐︎
ヤン・オブラク(スロベニア代表/A・マドリー)
ダビド・ラヤ(スペイン代表/アーセナル)⭐︎
ロベルト・サンチェス(スペイン代表/チェルシー)
ウナイ・シモン(スペイン代表/ビルバオ)
ヤン・ゾマー(スイス代表/インテル)⭐︎
ミレ・スビラール(ベルギー代表/ローマ)
ボイチェフ・シュチェスニー(ポーランド代表/バルセロナ)⭐︎
ウェベルトン(ブラジル代表/パルメイラス)
ロンウェン・ウィリアムズ(南アフリカ代表/マメロディ・サンダウンズ)
▽DF
パウ・クバルシ(スペイン代表/バルセロナ)
マルク・ククレジャ(スペイン代表/チェルシー)
アルフォンソ・デイビス(カナダ代表/バイエルン)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(イタリア代表/ナポリ)
ルベン・ディアス(ポルトガル代表/マンチェスター・C)
デンゼル・ダンフリース(オランダ代表/インテル)
ラファエル・ゲレイロ(ポルトガル代表/インテル)
アクラフ・ハキミ(モロッコ代表/パリSG)⭐︎
ディーン・ハイセン(スペイン代表/ボーンマス、R・マドリー)
イブラヒマ・コナテ(フランス代表/リバプール)
カリドゥ・クリバリ(セネガル代表/アルヒラル)
ジュール・クンデ(フランス代表/バルセロナ)
ガブリエル・マガリャンイス(ブラジル代表/アーセナル)
マルキーニョス(ブラジル代表/パリSG)
ヌーノ・メンデス(ポルトガル代表/パリSG)⭐︎
ニコラス・オタメンディ(アルゼンチン代表/ベンフィカ)
ウィリアム・パチョ(エクアドル代表/パリSG)
アントニオ・リュディガー(ドイツ代表/R・マドリー)
ウィリアム・サリバ(フランス代表/アーセナル)
チアゴ・シウバ(ブラジル代表/フルミネンセ)
ダヨ・ウパメカノ(フランス代表/バイエルン)
フィルヒル・ファン・ダイク(オランダ代表/リバプール)
▽MF
ジョン・アリアス(コロンビア代表/フルミネンセ/現ウルバーハンプトン)
ジュード・ベリンガム(イングランド代表/R・マドリー)
モイセス・カイセド(エクアドル代表/チェルシー)
フレンキー・デ・ヨング(オランダ代表/バルセロナ)
ブルーノ・フェルナンデス(ポルトガル代表/マンチェスター・U)
エンソ・フェルナンデス(アルゼンチン代表/チェルシー)
ライアン・フラーフェンベルフ(オランダ代表/リバプール)
ヨシュア・キミッヒ(ドイツ代表/バイエルン)
アレクシス・マック・アリスター(アルゼンチン代表/リバプール)
スコット・マクトミネイ(スコットランド代表/ナポリ)
ジャマル・ムシアラ(ドイツ代表/バイエルン)
ジョアン・ネベス(ポルトガル代表/パリSG)
ルベン・ネベス(ポルトガル代表/アルヒラル)
マイケル・オリーズ(フランス代表/バイエルン)
コール・パーマー(イングランド代表/チェルシー)⭐︎
ペドリ(スペイン代表/バルセロナ)⭐︎
デクラン・ライス(イングランド代表/アーセナル)
ファビアン・ルイス(スペイン代表/パリSG)
ベルナルド・シルバ(ポルトガル代表/マンチェスター・C)
フェデリコ・バルベルデ(ウルグアイ代表/R・マドリー)
ビティーニャ(ポルトガル代表/パリSG)⭐︎
フロリアン・ビルツ(ドイツ代表/レバークーゼン、現リバプール)
▽FW
サレム・アルダウサリ(サウジアラビア代表/アルヒラル)
ブラッドリー・バルコラ(フランス代表/パリSG)
ウスマン・デンベレ(フランス代表/パリSG)⭐︎
デジレ・ドゥエ(フランス代表/パリSG)
セール・ギラシ(ギニア代表/ドルトムント)
ビクトル・ギェケレシュ(スウェーデン代表/スポルティング、現アーセナル)
アーリング・ハーランド(ノルウェー代表/マンチェスター・C)
ルイス・エンリケ(ブラジル代表/ボタフォゴ、現ゼニト)
アレクサンデル・イサク(スウェーデン代表/ニューカッスル、現リバプール)
ハリー・ケイン(イングランド代表/バイエルン)⭐︎
フビチャ・クバラツヘリア(ジョージア代表/ナポリ、現パリ・SG)
ロベルト・レバンドフスキ(ポーランド代表/バルセロナ)
ラウタロ・マルティネス(アルゼンチン代表/インテル)
キリアン・ムバッペ(フランス代表/R・マドリー)⭐︎
リオネル・メッシ(アルゼンチン代表/I・マイアミ)
ジョアン・ペドロ(ブラジル代表/ブライトン、現チェルシー)
ラフィーニャ(ブラジル代表/バルセロナ)⭐︎
マテオ・レテギ(イタリア代表/アタランタ、現アルカディーシャ)
クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル代表/アルナスル)
モハメド・サラー(エジプト代表/リバプール)⭐︎
ビニシウス・ジュニオール(ブラジル代表/R・マドリー)
ラミネ・ヤマル(スペイン代表/バルセロナ)⭐︎
