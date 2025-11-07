　国際サッカー連盟(FIFA)は6日、2025年のFIFA男子世界ベストイレブン候補選手を発表した。昨年はMF久保建英(ソシエダ)がノミネートしていたが、今年は日本人選手の候補入りはなかった。

　ベストイレブンは各ポジションで22人ずつがノミネートし、ファン投票などで受賞選手が決定する。併せて2024年8月11日から25年8月2日までのパフォーマンスをもとに「ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞」の候補選手も発表された。各国代表のキャプテンや主将、ファン投票などで最優秀選手が決定する。

　以下、ベストイレブンのノミネート選手

⭐︎=ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞/男子最優秀GK賞候補

▽GK

アリソン・ベッカー(ブラジル代表/リバプール)⭐︎

ヤシン・ブヌ(モロッコ代表/アル・ヒラル)

ディオゴ・コスタ(ポルトガル代表/ポルト)

ティボー・クルトワ(ベルギー代表/R・マドリー)⭐︎

ミケーレ・ディ・グレゴリオ(イタリア代表/ユベントス)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア代表/パリSB、現マンチェスター・C)⭐︎

ファビオ(ブラジル代表/フルミネンセ)

ジョン・ビクター(ブラジル代表/ボタフォゴ、現N・フォレスト)

エミリアーノ・マルティネス(アルゼンチン代表/アストン・ビラ)⭐︎

エドゥアール・メンディ(セネガル代表/アル・アハリ)

アレックス・メレト(イタリア代表/ナポリ)

ケビン・ミエル(コロンビア代表/クルス・アスル)

マヌエル・ノイアー(ドイツ代表/バイエルン)⭐︎

ヤン・オブラク(スロベニア代表/A・マドリー)

ダビド・ラヤ(スペイン代表/アーセナル)⭐︎

ロベルト・サンチェス(スペイン代表/チェルシー)

ウナイ・シモン(スペイン代表/ビルバオ)

ヤン・ゾマー(スイス代表/インテル)⭐︎

ミレ・スビラール(ベルギー代表/ローマ)

ボイチェフ・シュチェスニー(ポーランド代表/バルセロナ)⭐︎

ウェベルトン(ブラジル代表/パルメイラス)

ロンウェン・ウィリアムズ(南アフリカ代表/マメロディ・サンダウンズ)

▽DF

パウ・クバルシ(スペイン代表/バルセロナ)

マルク・ククレジャ(スペイン代表/チェルシー)

アルフォンソ・デイビス(カナダ代表/バイエルン)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(イタリア代表/ナポリ)

ルベン・ディアス(ポルトガル代表/マンチェスター・C)

デンゼル・ダンフリース(オランダ代表/インテル)

ラファエル・ゲレイロ(ポルトガル代表/インテル)

アクラフ・ハキミ(モロッコ代表/パリSG)⭐︎

ディーン・ハイセン(スペイン代表/ボーンマス、R・マドリー)

イブラヒマ・コナテ(フランス代表/リバプール)

カリドゥ・クリバリ(セネガル代表/アルヒラル)

ジュール・クンデ(フランス代表/バルセロナ)

ガブリエル・マガリャンイス(ブラジル代表/アーセナル)

マルキーニョス(ブラジル代表/パリSG)

ヌーノ・メンデス(ポルトガル代表/パリSG)⭐︎

ニコラス・オタメンディ(アルゼンチン代表/ベンフィカ)

ウィリアム・パチョ(エクアドル代表/パリSG)

アントニオ・リュディガー(ドイツ代表/R・マドリー)

ウィリアム・サリバ(フランス代表/アーセナル)

チアゴ・シウバ(ブラジル代表/フルミネンセ)

ダヨ・ウパメカノ(フランス代表/バイエルン)

フィルヒル・ファン・ダイク(オランダ代表/リバプール)

▽MF

ジョン・アリアス(コロンビア代表/フルミネンセ/現ウルバーハンプトン)

ジュード・ベリンガム(イングランド代表/R・マドリー)

モイセス・カイセド(エクアドル代表/チェルシー)

フレンキー・デ・ヨング(オランダ代表/バルセロナ)

ブルーノ・フェルナンデス(ポルトガル代表/マンチェスター・U)

エンソ・フェルナンデス(アルゼンチン代表/チェルシー)

ライアン・フラーフェンベルフ(オランダ代表/リバプール)

ヨシュア・キミッヒ(ドイツ代表/バイエルン)

アレクシス・マック・アリスター(アルゼンチン代表/リバプール)

スコット・マクトミネイ(スコットランド代表/ナポリ)

ジャマル・ムシアラ(ドイツ代表/バイエルン)

ジョアン・ネベス(ポルトガル代表/パリSG)

ルベン・ネベス(ポルトガル代表/アルヒラル)

マイケル・オリーズ(フランス代表/バイエルン)

コール・パーマー(イングランド代表/チェルシー)⭐︎

ペドリ(スペイン代表/バルセロナ)⭐︎

デクラン・ライス(イングランド代表/アーセナル)

ファビアン・ルイス(スペイン代表/パリSG)

ベルナルド・シルバ(ポルトガル代表/マンチェスター・C)

フェデリコ・バルベルデ(ウルグアイ代表/R・マドリー)

ビティーニャ(ポルトガル代表/パリSG)⭐︎

フロリアン・ビルツ(ドイツ代表/レバークーゼン、現リバプール)

▽FW

サレム・アルダウサリ(サウジアラビア代表/アルヒラル)

ブラッドリー・バルコラ(フランス代表/パリSG)

ウスマン・デンベレ(フランス代表/パリSG)⭐︎

デジレ・ドゥエ(フランス代表/パリSG)

セール・ギラシ(ギニア代表/ドルトムント)

ビクトル・ギェケレシュ(スウェーデン代表/スポルティング、現アーセナル)

アーリング・ハーランド(ノルウェー代表/マンチェスター・C)

ルイス・エンリケ(ブラジル代表/ボタフォゴ、現ゼニト)

アレクサンデル・イサク(スウェーデン代表/ニューカッスル、現リバプール)

ハリー・ケイン(イングランド代表/バイエルン)⭐︎

フビチャ・クバラツヘリア(ジョージア代表/ナポリ、現パリ・SG)

ロベルト・レバンドフスキ(ポーランド代表/バルセロナ)

ラウタロ・マルティネス(アルゼンチン代表/インテル)

キリアン・ムバッペ(フランス代表/R・マドリー)⭐︎

リオネル・メッシ(アルゼンチン代表/I・マイアミ)

ジョアン・ペドロ(ブラジル代表/ブライトン、現チェルシー)

ラフィーニャ(ブラジル代表/バルセロナ)⭐︎

マテオ・レテギ(イタリア代表/アタランタ、現アルカディーシャ)

クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル代表/アルナスル)

モハメド・サラー(エジプト代表/リバプール)⭐︎

ビニシウス・ジュニオール(ブラジル代表/R・マドリー)

ラミネ・ヤマル(スペイン代表/バルセロナ)⭐︎