¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢2026Ç¯2·î¤«¤éÆ±Ç¯6·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯12·î15Æü¤ËÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÁÈ¹ç¤»¤ò¡¢Æ±19Æü¤ËÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÎÁÈ¹ç¤»¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¸å¤Î26Ç¯²Æ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ò°Ü¹ÔÍ½Äê¡£26Ç¯Á°È¾Àï¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÏÅìÃÏ°è¤ÈÀ¾ÃÏ°è¤Ë10¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë2²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×Æ±½ç°ÌÆ±»Î¤¬¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤ò·èÄê¡£J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´40¥Á¡¼¥à¤ÏÅìÃÏ°è¡¢À¾ÃÏ°è¡¢ËÌÃÏ°è¡¢ÆîÃÏ°è¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì10¥Á¡¼¥à¤º¤ÄÊ¬¤«¤ì¤Æ2²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×Æ±½ç°ÌÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ïº£Ç¯12·î15Æü¸á¸å¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±19Æü¸á¸å¤Ë¤Ï³ÆÀáÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÎÁÈ¹ç¤»¤äMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)³«ºÅ»î¹ç¡¢¶âÍËÆü³«ºÅ»î¹ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂè1Àï¤ÈÂè2Àï¤Î¥Û¡¼¥àÂÐ¾ÝÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ¯É½¡£Æ±26Æü¸á¸å1»þ¤ËÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àá¤Þ¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÆü»þ¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Âè3Àá°Ê¹ß¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÆü»þ¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢26Ç¯1·î9Æü¸á¸å1»þ¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
