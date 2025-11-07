TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、ダークシルバーのあらたな髪色で登場し、ファンから熱い反応が起こっている。

【写真】クールに輝くTXTヨンジュンの新たなヘアカラー①②【動画】ヨンジュンが躍動するソロアルバム『NO LABELS: PART 01』

■TOMORROW X TOGETHERメンバーもヨンジュンのソロアルバム『NO LABELS: PART 01』を応援！

本日11月7日14時にソロとして初のアルバム『NO LABELS: PART 01』をリリースするヨンジュン。その先行リスニングパーティの会場で撮影した写真などを多数公開した。

明るい金髪だった髪を、少し青みがかったダークシルバーヘアに染め、イメチェンしたヨンジュン。ソロ活動に向けての意気込みが感じられる。スタイルの良さが際立つ上品なグレーのセットアップや、モノトーンの柄のジャケットに赤いベルトを合わせたスタイリングなどを彼らしく着こなし、アルバムの世界観を表現した会場に溶け込んでいる。

TOMORROW X TOGETHERのメンバーも応援に駆けつけ、SOOBIN（スビン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）、TAEHYUN（テヒョン）、BEOMGYU（ボムギュ）と一緒に撮った写真もアップ。またヨンジュンが自分のフレームで撮影したプリクラも公開された。

また多くのファンを前に、ヨンジュンがアルバムに込めた熱い思いを語るリスニングパーティの様子もアップされている。

SNSでは「ビジュ本当にやばい」「ブルーシルバーヨンジュンあまりにも良い」「超絶かっこいい」「なんとも言えない髪色素敵～」「ヨンジュンの透明感が爆上がり」「シルバー猫やん」「めちゃくちゃ似合う！」「アルバム楽しみすぎる」と大きな反響を集めている。

■TXTヨンジュンのソロアルバム『NO LABELS: PART 01』タイトル曲はハードロックな「Talk to You」

アルバム『NO LABELS: PART 01』には、ギターリフが印象的なハードロックジャンルのタイトル曲「Talk to You」をはじめ、「Forever」「Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)」「Do It」「Nothin’ Bout Me」「Coma」の全6曲が収録される。