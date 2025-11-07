乃木坂46五百城茉央、コント番組で渾身のビンタを披露!?「うわ～～大丈夫かな～!!」
乃木坂46の五百城茉央が、11月10日放送のコント番組『コント・デ・ンガナ』に出演する。
■五百城茉央が前向きだけど、ちょっとズレてるバスケ部マネージャーを熱演
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組『コント・デ・ンガナ』（全9回) 。
11月10日放送回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は、乃木坂46の五百城茉央。ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長・辻とともに、コントに挑戦する。
五百城が挑戦したコントの舞台は田舎のとある村。村のバスケ部に所属する少年たち（兎、辻、大須賀、肥後）とマネージャー（五百城）が、翌日に迫った最初で最後の公式戦に向けて追い込み練習をしている。そこに、小学校のとき東京に引っ越した友だち（堂前）が帰ってきて一緒にバスケを練習するが、なんだか様子がおかしくて…？ さらに、なぜか五百城が堂前にビンタをお見舞いすることに!? 村の子どもたちが巻き起こす、不思議な展開に注目だ。
また、11月10日の放送では、他にも3本のコントを放送予定。ニッポンの社長・辻とセルライトスパ・肥後が大病院の2大派閥を形成する総回診コントや、蛙亭・イワクラがやたらと官能的な預言者を演じるコントなど、次回も関西から新しいコントカルチャーを届ける。
(C)ABCテレビ
■五百城茉央 コメント
■番組情報
ABCテレビ『コント・デ・ンガナ』
11/10（月）24:00～24:30
※放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信
出演：ロングコートダディ セルライトスパ ニッポンの社長 蛙亭
ゲスト：五百城茉央（乃木坂46）
■リリース情報
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「ビリヤニ」
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『My respect』
