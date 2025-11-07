思わず手が出ちゃった。男性が好きな女性だけにする「スキンシップ」
気になる男性が自分のことをどう思っているのか、本心を知るのはなかなか難しいもの。
実際、男性は好きな女性だけにしてしまうことってあるのでしょう？
そこで今回は、そんな男性が好きな女性だけにする「スキンシップ」を紹介します。
｜体を密着させてくる
周囲に人の目がある時は、男性ってあまりベタベタしてこないもの。
でも、２人きりになると、ここぞとばかりにベタベタ体を密着させてくることありませんんか？
｜肩を抱き寄せる
男性の隣にいるときに、ぐっと肩を抱き寄せられたことはありますか？
肩を抱き寄せるのは、愛する女性を「守る」という男性の本能的行動の１つ。
少し照れてしまいますが、素直に寄り添ってあげると、男性のドキドキは止まらなくなります。
｜手をつなぐときは恋人つなぎ
手をつなぐときは必ず恋人つなぎをしてくる男性も少なくありません。
普通に手をつなぐよりも密着度が高くなるので、それだけ愛する女性の温もりを感じていたいのでしょう。
また、あなたのことが大好きという気持ちを表現する、愛情表現の１つでもあります。
男性のちょっとした行動で、愛されていると実感できるもの。
特に今回紹介した３つのスキンシップは代表的なものなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
