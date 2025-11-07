覚悟を決めた証拠。男性が関係を前進させたいときに出す「本命サイン」
男性が女性を本気で大切にしたい、関係をもっと前進させたいと思っている時は、その想いが必ず行動に表れるんです。そこで今回は、男性があなたとの将来を確実なものにしたいと覚悟を決めて見せる「本命サイン」を紹介します。
他の人には見せない特別扱いをする
本気で大切にしたい女性に対して、男性は他の誰よりも優しく接します。友達や同僚への対応とは明らかに違う、特別な優しさを見せてくれるんです。それは周りの人から見ても「彼女のことが本気で好きなんだな」とバレバレになってしまうほど。そんなレベルの特別扱いは、間違いなく本命サインです。
あなたとの約束を絶対に守る
本気で大切にしたい女性との約束は、男性にとって何よりも重要なもの。デートの待ち合わせ時間より早く到着するのは当たり前で、ドタキャンなんて絶対にしません。さらに、会話の中で出てきた「今度あのお店に行こうね」「そのドラマ見てみるね」などのちょっとした口約束でも、しっかり覚えていて必ず実行してくれます。
次回デートの催促がすごい
会っている最中から「次はいつ会える？」と聞いてくるのも、本気で大切にしたい女性に見せる典型的なサインの１つです。まだ今日のデートが終わっていないのに、もう次回のことを考えているなんて、それだけあなたとの時間が貴重で特別視しているということ。あなたの予定をキープしておきたい、もっと距離を縮めたいという本気の気持ちの表れと言えます。
男性は軽い気持ちと思われないように一生懸命になって愛情アピールを繰り返すもの。もし大好きな彼が今回紹介した行動を見せているなら、その一途な想いにぜひ応えてあげてくださいね。
