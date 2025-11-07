お笑い芸人の餅田コシヒカリ（31）が7日までにインスタグラムを更新。自身になりすました偽アカウントについて注意喚起を行った。

餅田はストーリーズに偽アカウントの画像を貼り付け「私の偽垢（現在は凍結中）が私的な動画を送ってほしいと悪さをしているそうです」と言及。「私のアカウントは公式マーク付きのこのアカウントだけです」と説明し、「メッセージきたら即座に通報してください！絶対に許さないです」と呼びかけた。

続けて「特に私のお友達、知り合いの方、友達のふりして近づいてきますが、無視してください絶対！」と注意をうながし、自身は「動画送ってなんて言わないです」と強調。「次やったら訴えます」と警告した。

餅田は2017年に小野島徹とお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラチャンネル」を結成。19年12月14日にフジテレビ系で放送された「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」優勝などで話題を呼んだが、今年7月をもって解散した。

元フジテレビアナウンサーの加藤綾子に“顔”が似ているとの自負から、X（旧ツイッター）のプロフィル欄には「顔はカトパン！体はパンパン！」と記している。