「制コレ」17歳美少女、ノスタルジー感じさせる最新デジタル写真集！
「制コレ24」メンバーで、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃の最新デジタル写真集『幻夏』が本日7日にリリースされる。
【写真】「制コレ」小森香乃・デジタル写真集『幻夏』書影
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃。さらには数々の舞台や、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる。
今作の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家にて。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む彼女の、あらゆる表情を詰め込んだ。あの恋は、ひと夏限りの幻だったのか――。そう感じさせる、切なく甘酸っぱいフォトストーリーに仕上がった。
【小森香乃（こもり・かの）プロフィール】
2008年8月6日生まれ。東京都出身。血液型＝B型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。
小森香乃の最新デジタル写真集『幻夏』はDMMブックス、ブックライブ、ebookjapanなど電子書店で発売中。
【写真】「制コレ」小森香乃・デジタル写真集『幻夏』書影
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃。さらには数々の舞台や、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる。
今作の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家にて。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む彼女の、あらゆる表情を詰め込んだ。あの恋は、ひと夏限りの幻だったのか――。そう感じさせる、切なく甘酸っぱいフォトストーリーに仕上がった。
2008年8月6日生まれ。東京都出身。血液型＝B型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。
小森香乃の最新デジタル写真集『幻夏』はDMMブックス、ブックライブ、ebookjapanなど電子書店で発売中。