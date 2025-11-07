乃木坂46、7年ぶりオリジナルアルバム決定 リリース記念ライブも2DAYS開催へ【My respect】
【モデルプレス＝2025/11/07】乃木坂46が、2026年1月14日に約7年ぶりとなるオリジナルアルバム「My respect』」を発売することを発表。あわせて、2月22日・23日の2日間、東京都・有明アリーナにて、アルバム発売を記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」が開催されることも決定した。

アルバムとライブの開催は、乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて“重大発表”としてキャプテン・梅澤美波から発表。乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表した「今が思い出になるまで」以来の作品となる。
今作は29thシングル「Actually...」から最新シングルまでと、既に発表されている3期生〜5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A〜Cとそれをすべて網羅した完全生産限定盤の豪華仕様と通常盤の5形態での発売。「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」はアルバムの内容を中心に構成されたライブとなり、有明アリーナで2日間の開催となる。（modelpress編集部）
2011年8月にグループ結成。2012年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビュー。現在までにシングル39作品・アルバム6作品をリリースし、トータルセールス枚数は3,000万枚を突破。ライブイベントも、グループの人気と共に年々規模が拡大し、現在はドーム・スタジアム規模でも展開。海外での人気も高く、これまでにフランス・シンガポール・香港・上海・台湾でもイベントや公演を実施、2024年には6年ぶりの香港で単独公演を成功させた。
2025年夏、恒例の夏ツアーは北海道・宮城・東京・静岡・大阪・香川・福岡と全国7都市を巡るツアーを敢行、ツアーファイナルは明治神宮野球場にて4日間開催、今年で第10回目となる明治神宮野球場公演は、この4半世紀で同場所にてワンマンを行えるアーティストは乃木坂46のみで、結成13年目を迎えてなお、進化し続けるアイドルグループ。
◆乃木坂46、7年ぶりのオリジナルアルバムリリース決定
◆乃木坂46プロフィール
