テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、阪神タイガース外野手で２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さんの人生の軌跡を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）が今月２８日に公開されることを特集した。

慎太郎さん役を演じたのは新人俳優の松谷鷹也。元巨人投手・松谷竜二郎氏を父に持つ松谷は、プロ野球選手を目指し大学まで野球に打ち込んだが肩を負傷し断念。松谷は横田さんと同じ左投げ左打ち。同じように父がプロ野球選手と重なる経歴があった。番組ではバックホームシーンのため４年間、野球に打ち込んだ秘話を紹介した。

番組は秋山監督を取材。バックホームシーンについて「どうしても生身のプレーでやりたい。そうでないと横田さんの野球にかけた情熱とか思いとか伝わらない」と明かした。

特集ではバックホームシーンを撮影した模様と実際に完成したシーンを放送。秋山監督は松谷へ「横田慎太郎さんとして３年、４年、人生ささげろってことは言ったんです」と伝えていたことを明かし「これできることじゃないんですよ」と訴えていた。

松谷は、完成したシーンを受け「ショートバウンドになるかなと思ったんですけど、もしかしたら（慎太郎さんが）力を貸してくれたのかなという感じです」と思いをはせ、このシーンに横田さんが「ナイスボールって言ってくれると思います」と万感の思いを打ち明けていた。