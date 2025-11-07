公益財団法人日本食肉消費総合センターは、2025年11月15日(土)・16日(日)の2日間、東京国際フォーラムにて「おいしさ満点！和牛フェア 〜おいしくて、栄養豊富な和牛を食べよう！〜」を開催します。

国産和牛肉の無料試食などが楽しめるイベントです。

日本食肉消費総合センター「おいしさ満点！和牛フェア 〜おいしくて、栄養豊富な和牛を食べよう！〜」

開催日時：2025年11月15日(土)・16日(日) 10：00〜16：00

開催会場：東京国際フォーラム 地上広場 (東京都千代田区丸の内3丁目5番1号)

主催：公益財団法人 日本食肉消費総合センター

物価高騰などに伴い和牛肉を取り巻く環境が厳しくなる中、その美味しさや栄養的価値を体感できるフェアが開催されます。

会場では、無料試食コーナーやインフォメーションコーナーが展開されます。

和牛肉試食コーナー

会場では、国産和牛肉の無料試食が提供されます。

2日間合計で約2,500人分が用意され、日本が誇る和牛肉の美味しさを直接味わうことができます。

和牛肉インフォメーションコーナー

インフォメーションコーナーでは、和牛肉に関するパネル展示や動画の放映が行われます。

リーフレットの配布も行われ、和牛について深く知ることができる機会となっています。

また、アンケートも実施される予定です。

美味しい和牛を味わいながら、その魅力や栄養について学べる2日間。

東京国際フォーラムで開催される「おいしさ満点！和牛フェア」に、ぜひ足を運んでみてください。

日本食肉消費総合センター「おいしさ満点！和牛フェア」の紹介でした。

