【GUのバレルレッグパンツ】が優秀！ 40・50代の体型カバーにも◎「サマ見えコーデ」

引き続き注目を集めているバレルシルエットのパンツ。ほどよくゆとりのある丸みシルエットで、大人世代の気になる腰回りや脚のラインをさりげなくカバーしてくれそう。気軽にトレンド感を取り入れやすく、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのも魅力です。今回は、【GU（ジーユー）】のバレルレッグパンツを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

楽にきれい見えが叶いそうなイージーパンツ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

ぐるっと一周ゴム仕様のウエストと、ゆったりとしたシルエットで楽なはき心地が叶いそうなイージーパンツ。秋らしいコーデュロイ素材が季節感を高めてくれます。ほどよい丸みとタック入りのデザインで、すっきり見えにも期待できそう。きれいめにも合わせやすく、大人世代のカジュアルコーデにも取り入れやすい一本です。

明るめカラーで軽やかな秋スタイル

先に紹介したコーデュロイのイージーパンツに、Vネックのニットを合わせたシンプルコーデ。ボリュームのあるパンツと、すっきりとした印象のトップスでバランス良くまとまります。バレルシルエットのパンツを取り入れるだけで、いつものスタイルも今っぽくアップデート。明るめカラーを選べば、秋を感じつつ軽やかな印象に。きれいめ派にもおすすめのカジュアルスタイルです。

落ち着きブラウンのこなれパンツ

【GU】「バレルレッグペインターパンツ by rokh」\3,990（税込）

大きなポケットとハンマーループが特徴のペインターパンツ。脚のラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットでリラックス感のある印象に。シンプルなトップスと合わせるだけでも、自然とこなれた雰囲気が漂います。落ち着きのあるブラウンカラーは、大人世代のコーディネートにも馴染みやすそう。

シックなカラーでまとめて大人っぽく

カジュアルな印象が強いペインターパンツも、襟付きのカーディガンと合わせればきれいめな雰囲気に。全体をブラックとブラウンの落ち着いたトーンでまとめることで、シックで大人っぽい印象に仕上がります。シンプルな組み合わせも、ペインターパンツのおかげでサマ見えが叶いそう。ダボつきすぎないシルエットで、バランス良く決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N