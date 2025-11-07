WS制覇後にパーティー

米大リーグのドジャースはワールドシリーズ（WS）でブルージェイズを撃破し、2年連続世界一に輝いた。WS制覇を祝してムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開催され、今季限りで引退するクレイトン・カーショー投手の行動に注目が集まっている。

クラブのような雰囲気となった豪邸の一室。ノリノリで体を動かすベッツらの前で、ひと際キレのある動きを見せたのが、カーショーだった。

ドジャース一筋で通算223勝、3052奪三振。今季限りで引退する37歳の左腕は、右手を上げながら小刻みなサイドステップを刻む。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のブランド戦略マネージャー、ヴィンセント・サンペリオ氏が、自身のXで「クレイトン・カーショーがソウルジャ・ボーイで踊り狂うなんて人生で想像もしていなかった」として実際の様子を投稿すると、米ファンから様々な声が上がった。

パーティーでは、フレディ・フリーマン内野手が前に倒れ何度も大きく体を反らしながら前進。ブレイクダンスの「ワーム」と呼ばれる技のような動きを見せ、大盛り上がりの一幕もあった。



（THE ANSWER編集部）