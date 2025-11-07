韓国の歌手G−DRAGON（ジードラゴン、本名クォン・ジヨン）が、2年前に薬物使用疑惑が提起された当時について「息苦しく、つらかった」と振り返り、引退を考えたことがあると明らかにした。

G-DRAGONは5日に放送されたMBCの時事教養番組『ソン・ソッキの質問たち』に出演し、「アルバム『POWER』を発表する1年前、ある事件に巻き込まれた」と述べたうえで、「被害者なのにもかかわらず、事態がだんだん手に負えないほど大きくなっていった。がっかりしたし、虚しかった」と語った。

G-DRAGONは2023年、麻薬類管理に関する法律違反の容疑で警察の捜査を受けたが、「嫌疑なし」の処分を受けた。その後、昨年11月に『POWER』をリリースし、7年ぶりに歌謡界に復帰した。

G-DRAGONは当時を振り返りながら、「記者会見を開いて立場を表明したいとも思わなかった」とし、「つらく、その過程を耐えなければならないということがもどかしかった」と打ち明けた。

G-DRAGONは「『僕がカムバックするのは正しいことなのか』と思った。いっそのこと引退して一般人として暮らすこともできたけれど、そうする理由もなかった」と話した。

また、『POWER』は苦しかった時期の経験を込めた曲だと説明した。

G-DRAGONは「『POWER』はメディアに対するユーモラスな風刺だ。つらい時期に自分ができることは、音楽を通じて自分を表現することだった」と語った。

さらに「同種の業界に従事する仲間もしくは先輩として、こういうケースがひょっとして次にまたあったら、味方になってあげられる団体が必要なのではないかと思った」と述べ、「カムバックを準備しながら、麻薬撲滅関連の活動を行う『JUSPEACE Foundation』まで設立することになった」と付け加えた。