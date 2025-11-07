5日（現地時間）、英日刊紙デイリー・メールなど主要海外メディアによると、ロシアの少女キーラ・ピメノヴァさん（11）は、モスクワ・赤の広場で開かれたウラジーミル・プーチン大統領を交えた座談会の席で、負傷したおじのアントン・フィシュラさん（46）を戦争の地獄から救い出してほしいと訴えた。

シベリア出身のキーラさんは、すでに昨年ドネツク地域での戦争で父親ウラジーミル・ピメノフさん（36）を失っていたが、プーチン大統領の前ではそのような苦しみを表に出さなかった。キーラさんはプーチン大統領に対して「私のおじは腕にけがを負って病院に入院していたが、治療を拒否されたまま戦場に送り返された」と訴えた上で、「ロシアの良い病院に移送してほしい」と率直に話した。

プーチン大統領は少女に「必ず彼を探し出す、分かったね？」と答えた。するとキーラさんはプーチン大統領が誰を探さないといけないか間違いなく分かるように、繰り返し「おじの名前はアントン・フィシュラ」と念を押した。

一方、キーラさんの母親ビクトリア・ピメノヴァさんは、夫ウラジーミル・ピメノフをさん亡くした後、「祖国戦士家族委員会」で弁護士として働いている。