PGAからiPhone 17シリーズに対応した、PUレザー素材のフリップカバーが登場。

上品で手触り良く、機能的に使えるスマートフォンカバーです☆

PGA Premium Style「iPhone 17用 フリップカバー」

対応機種・価格：iPhone 17用 2,980円(税込)、iPhone 17 Pro用 2,980円(税込)、iPhone 17 Air用 3,180円(税込)、iPhone 17 Pro Max用 3,180円(税込)

販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazn店など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、iPhone 17シリーズに対応するフリップカバーが登場。

風合いの良い、上質なPUレザー素材を使い、手触りよく仕上げられています！

シンプルなiPhone本体とマッチする上品なカバーは、マグネットロックで開閉がラクラク。

横スタンド機能で、動画視聴時にも便利です。

外出時に役立つ2つのカードポケットが付いているほか、ショルダーストラップの取り付けができるストラップホールつき。

カバーを付けたままでもワイヤレス充電が可能で、便利に使えるスマートフォンカバーです！

ダスティピンク

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max

かわいらしい雰囲気ながら、上品なPUレザー素材が独特の表情を見せるダスティピンク。

手触りの良いPUレザーなので、シンプルなiPhone本体とマッチするデザインです。

内側はブラウンで、グッと大人っぽい印象に！

ショルダーストラップも取り付けられるストラップホール付きで、機能的に使えます☆

キャメル

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air

上品で優しい印象のキャメル。

手触りの良いPUレザー素材で、iPhone 17をおしゃれに演出してくれます！

特許取得済みのマグネットロックなので、カバー開閉がラクラク。

内側にはカードポケットが2つ付いており、通勤や通学、お買い物のお供に便利です☆

ブルー

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro Max

風合いの良いPUレザー素材を使用した、ブル―のiPhone 17用 フリップカバー。

絶妙なニュアンスカラーで、シンプルなiPhone本体を自分好みにコーディネートできます。

カバーを開いた内側は、印象の異なるブラウンで、2つのカードポケット付き。

ショルダーストラップの取り付けにぴったりなストラップホールも付いています！

ブラック

対応サイズ：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air

シーンを選ばず使いやすい、ブラックのiPhone 17対応フリップカバー。

動画視聴時に便利な横スタンド機能やカバーを付けたままのワイヤレス充電にも対応しています。

内側はダークブラウンで、カードポケット付き。

ストラップホールを使えばショルダーストラップを付けることもでき、持ち歩きに便利です☆

風合いの良い、PUレザー素材を使ったiPhone 17シリーズ対応のフリップカバー。

PGAの「iPhone 17用 フリップカバー」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazn店などで販売中です！

