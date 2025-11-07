佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。



「立冬」

11月７日は二十四節気の一つ、“立冬”です。朝晩の冷え込みが強まる頃で、暦の上では冬に入ります。福岡市の最低気温は12.3℃と寒い朝になりましたが、日中の最高気温は平年より高いところが多く、一日の中の気温の変化が大きくなりそうです。



「台風進路図」

ベトナム付近にある台風25号は7日中にも熱帯低気圧に変わる予想です。一方、フィリピンの東にある台風26号は、この先、発達しながら西寄りに進みます。週明けにはフィリピン付近で向きを北寄りに変える見込みです。その後、折り返すようにして九州に接近する可能性があります。最新の気象情報にご注意ください。



「天気の予想」

各地でよく晴れるでしょう。雨具の出番はありません。洗濯物もよく乾くでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は6日と同じか、少し高いところが多いでしょう。福岡市で23℃、北九州市で22℃、久留米市、佐賀市で24℃の予想です。



「なのか間予報」

土曜日は天気が下り坂です。日曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。来週は朝の冷え込みが強まるでしょう。日中の気温も20℃に届かない日が増えてきそうです。



「雨雲の予想（9日）」

日曜日は朝から雨が降るでしょう。昼すぎにかけて本降りの雨で、夕方にはやむところが多い予想です。ところによって雷を伴ってざっと雨足が強まる可能性があります。福岡マラソンや全国高校サッカー選手権福岡大会の決勝戦がありますが、お出かけの際は雨対策をしてお過ごしください。