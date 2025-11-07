万博「EARTH MART」パビリオンの思いがグルメフェスに 大阪・扇町公園で「EARTH FOODS 大試食会」11・23開催【プログラム・出演者概要】
関西テレビ（カンテレ）は11月21〜24日まで大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで、大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』を開催する。23日にステージプログラム「ミャクミャク登場！EARTH FOODS 大試食会」を2回にわたって開催すると、きょう7日に発表した。
【画像】万博終了後も多忙そう…すっかり人気者となったミャクミャク
扇町公園の特設ステージで、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」で小山薫堂氏が提唱した「EARTH FOODS」の大試食会を行う。日本の食文化が育んだ「地球との共生」の知恵の中から、世界へ共有したい25の食材を使ったフェスグルメを出演者全員で試食。未来に残したい日本の食の素晴らしさを楽しく伝える。
ステージには、スペシャルゲストとして大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登場。プライベートで計41回も万博に通った谷元星奈アナウンサーがMCを務める。なお、雨天時はミャクミャクの出演は中止となる。
■EARTH FOODS 25品目
1.米粉、2.餅、3.豆乳、4.高野豆腐、5.あんこ、6.大根、7.わさび、8.山椒（さんしょう）、9.かんぴょう、10.こんにゃく、11.抹茶、12.香酸かんきつ、13.梅干し、14.椎茸（しいたけ）・干し椎茸、15.昆布、16.わかめ、17.のり、18.寒天、19.ふぐ、20.すり身、21.鰹節（かつおぶし）、22.麹（こうじ）・種麹、23.日本酒・本みりん、24.しょうゆ・みそ、25.野菜の漬物
【ステージプログラム概要】
■第1回「ミャクミャク、クロちゃん、お見送り芸人しんいちが登場」
カンテレの人気番組『よ〜いドン！』初登場のクロちゃんと、番組準レギュラーを自負するお見送り芸人しんいち。異色の2人がミャクミャクと共に、ステージに登場。
日時：11月23日（日）午前11時30分〜正午
出演：谷元星奈、田中友梨奈、秦令欧奈（カンテレアナウンサー）／ゲスト：ミャクミャク、クロちゃん（安田大サーカス）、お見送り芸人しんいち
■第2回「ミャクミャクと『よ〜いドン！』ファミリー 女と男が登場」
番組を知り尽くした月曜レギュラーの女と男が、ホームの空気感でミャクミャクをおもてなし。
日時：午後3時〜3時30分
出演：谷元星奈、田中友梨奈、秦令欧奈（カンテレアナウンサー）／ゲスト：ミャクミャク、女と男（ワダちゃん、市川）、ハチエモン
※いずれも雨天時はミャクミャクの出演中止
【『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』イベント概要】
タイトル：『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』
日程：2025年11月21日（金）〜11月24日（月・振休）
会場：扇町公園・カンテレ扇町スクエア（関西テレビ1階）
【画像】万博終了後も多忙そう…すっかり人気者となったミャクミャク
扇町公園の特設ステージで、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」で小山薫堂氏が提唱した「EARTH FOODS」の大試食会を行う。日本の食文化が育んだ「地球との共生」の知恵の中から、世界へ共有したい25の食材を使ったフェスグルメを出演者全員で試食。未来に残したい日本の食の素晴らしさを楽しく伝える。
■EARTH FOODS 25品目
1.米粉、2.餅、3.豆乳、4.高野豆腐、5.あんこ、6.大根、7.わさび、8.山椒（さんしょう）、9.かんぴょう、10.こんにゃく、11.抹茶、12.香酸かんきつ、13.梅干し、14.椎茸（しいたけ）・干し椎茸、15.昆布、16.わかめ、17.のり、18.寒天、19.ふぐ、20.すり身、21.鰹節（かつおぶし）、22.麹（こうじ）・種麹、23.日本酒・本みりん、24.しょうゆ・みそ、25.野菜の漬物
【ステージプログラム概要】
■第1回「ミャクミャク、クロちゃん、お見送り芸人しんいちが登場」
カンテレの人気番組『よ〜いドン！』初登場のクロちゃんと、番組準レギュラーを自負するお見送り芸人しんいち。異色の2人がミャクミャクと共に、ステージに登場。
日時：11月23日（日）午前11時30分〜正午
出演：谷元星奈、田中友梨奈、秦令欧奈（カンテレアナウンサー）／ゲスト：ミャクミャク、クロちゃん（安田大サーカス）、お見送り芸人しんいち
■第2回「ミャクミャクと『よ〜いドン！』ファミリー 女と男が登場」
番組を知り尽くした月曜レギュラーの女と男が、ホームの空気感でミャクミャクをおもてなし。
日時：午後3時〜3時30分
出演：谷元星奈、田中友梨奈、秦令欧奈（カンテレアナウンサー）／ゲスト：ミャクミャク、女と男（ワダちゃん、市川）、ハチエモン
※いずれも雨天時はミャクミャクの出演中止
【『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』イベント概要】
タイトル：『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』
日程：2025年11月21日（金）〜11月24日（月・振休）
会場：扇町公園・カンテレ扇町スクエア（関西テレビ1階）