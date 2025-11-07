韓国・慶州で行われ11月1日に閉幕したAPEC首脳会議。高市早苗首相が日本の国旗と韓国の国旗（太極旗）に一礼したことが韓国で大きな話題となっている。これまで高市首相は、韓国でどのように見られてきたのか。現在の印象は？ 在韓ジャーナリストの金敬哲氏が寄稿した。

【画像】韓国の国旗「太極旗」にお辞儀をする高市首相



11月1日、APEC首脳会議の集合記念撮影時に李在明韓国大統領と挨拶をする高市早苗首相 ©EPA=時事

◆◆◆

高市早苗首相に対する韓国の最初の反応は、憂慮と警戒だった。日韓の懸案である歴史問題や領土問題などに対してタカ派の姿勢を見せてきた高市氏は、韓国メディアと国民の間では「『女性版・安倍』と呼ばれる“極右”政治家」と認識されてきたためだ。

“史上最悪の日韓関係”2021年の総裁選をきっかけに注目

高市氏が韓国で名前が知られたのは2021年の自民党総裁選からだ。当時、韓国は、文在寅(ムン・ジェイン)政権による2015年の日韓慰安婦合意の（事実上の）破棄を皮切りに、安倍政権と強く対立し、史上最悪の日韓関係が続いた。

両政府の対立は両国国民にも多大な影響を及ぼし、韓国では「ノージャパン」運動が拡散。街のあちこちでは、日の丸や安倍首相（当時）の顔写真を破るなどといった、過激な反日パフォーマンスが繰り広げられた。

安倍氏が、自身の退陣後は総裁選で「理念が似ている」高市氏を支援するというニュースに、当時韓国メディアは緊張した。

〈〈「初の女性首相」候補となった高市氏は、強烈な極右の色彩を帯びています。極右的な政治的指向のために、「初の女性総理」というタイトルが似合わないし、「女性」というアイデンティティとも無関係だという批判まで一部から出てくるほどです〉（KBSニュース「『特派員リポート』 安倍が推す『高市』は日本の極右の顔になれるのか？」2021年9月28日）〉

「極右」「女性版・安倍」と知られる

〈〈総裁選挙への出馬を明らかにした3人の候補のうち、高市氏は安倍首相と理念の傾向が最も似ている人物に分類される。安倍首相と同じ1993年7月の総選挙で初めて当選した高市氏は、日本会議国会議員懇談会、神政連国会議員懇談会、みんなで靖国神社を参拝する国会議員の会、創生「日本」の代表的な4つの右翼団体にいずれも名を連ねている。日本の教科書に掲載された日本軍慰安婦関連問題の内容に不満を抱いた安倍首相は、当選2回の議員時代の1997年、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」を作り、事務局長を務めたが、高市氏もこの会に参加した安倍首相の「同志」だった」（聯合ニュース「『安倍の同志』高市氏、『電磁波で敵基地を無力化』2021年9月11日）〉

その後、韓国では「極右」「女性版・安倍」という呼称で通ってきた高市氏。ついに日本の首相に就任すると、韓国の主要紙は10月22日付の社説で一斉に強い憂慮を示した。

「韓国にとって大きな試練に違いない」「最も強硬な極右政権」

「（高市政権の誕生は）我々には心配な部分が溢れている」（韓国日報）

「高市政権の登場は、韓国にとっては大きな試練に違いない」（ハンギョレ）

「初の女性首相であり、安倍氏以来、最も強硬な保守派の首相が登場した」（国民日報）

「日本で太平洋戦争以後、最も強硬な極右政権がスタートし、韓日関係が新しい試験台に上がった」（世界日報）

「強硬保守の姿勢が前面に出た高市内閣が、『自国優先主義』を前面に出して右傾化路線を強化するものと予想される」（京郷新聞）

韓国メディアが高市首相の誕生に対して憂慮しているもう一つの事案は、憲法9条改正や、国家安全保障戦略など「安保3文書」の見直しなど、一連の安保強化の動きだ。もし日本の軍事大国化が進めば、東アジアの安保情勢が激変すると見ているからだ。

〈〈「女版・安倍」と呼ばれる強硬保守派の高市早苗首相が就任と同時に、防衛費の増額と防衛力の大幅強化に拍車をかけています。アメリカ政府による防衛費増額への圧力、中国の海洋進出の加速化や軍事脅威を口実に、安倍晋三元首相の課題だった「戦争可能国家」への転換を図ろうとしているという分析が出ています〉（「SBSニュース」10月22日）〉

「強い」を10回、「安保」を18回を連呼

〈〈高市総裁の自民党と維新の会との連立政権は、平和主義を標榜する憲法9条改正に関する両党協議会を設置し、「軍事的に強い日本」づくりに着手するものとみられる。維新の会は2012年の結党以来「戦力を保有せず集団的自衛権を許可しない」とする憲法9条2項の削除を一貫して主張してきた。これに同意してきた高市首相が改憲に乗り出す場合、日本の防衛だけに限定する専守防衛の概念は消滅し、軍国主義と植民地支配、第2次世界大戦開戦に対する真の反省なしに他国との戦争遂行能力を備えることになるだろう〉（韓国日報「『平和憲法改正』高市首相選出、日本の軍事大国化を警戒」10月22日付社説）〉

〈〈一部では歴史問題より高市首相が前面に掲げた「強い日本」の帰還が韓日関係の雷管になりかねないという憂慮が出ている。（略）就任初日から、わずか3年前に改正した安保3文書（国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）の再改正を指示した。原子力潜水艦の導入を検討する考えも明らかにした〉（東亜日報「歴史問題より難題となる『強い日本』への帰還」10月30日）〉

ただ、10月30日、李在明(イ・ジェミョン)韓国大統領との初の首脳会談は、当初の懸念とは裏腹に良い雰囲気で終わった。それにより、韓国メディアも「当面は日韓関係が激変することはない」と確信したようだ。

〈〈強硬な保守派とされる高市首相が就任する前は、今後の韓日関係が緊張する可能性に対する憂慮があった。しかし高市首相は就任後、韓日、韓日米の協力を重視する態度を対外的に表明している〉（京郷新聞、10月31日）〉

太極旗に向かってお辞儀を…「韓国人も学ばなければ」

〈〈（日韓の）両首脳が記念撮影を終えて会談席に戻る時、高市首相は会談場に配置された太極旗（韓国の国旗）に向かって頭を下げて挨拶した。通常、首脳会談では見られない異例の行動であり、高市首相が韓国に敬意を示したものと分析される〉（ソウル新聞、10月31日）〉

ネット上のコメントから読み取れる韓国国民の評価も、メディアの論調と似ている。「未だに高市氏は信用できない」という意見もあるが、首脳会談で見えた高市氏の態度について評価するコメントが多い。特に、太極旗の前で敬意を表した行動に対しては、好評一色だ。韓国のニュースサイト「NAVER NEWS」にはこのようなコメントが並ぶ。

「互いに尊重し合うことは良いマインドだ」

「韓米日が団結して北中ロを阻止するべきだ」

「あの態度は韓国人も学ばなければならない」

「高市氏は太っ腹だった！」

「韓日はもう一緒に行かなければならない」

韓国の「東アジア研究院」が日本のシンクタンク「アジア・パシフィック・イニシアティブ」などと共同調査した「2025年韓日国民相互認識調査」によると、韓国人の日本に対する好感度は52.4%で、2013年の調査開始以来最も高い水準だった。文在寅政権時代の12.3%と比べると4倍以上急騰した数字だ。

文在寅政権時代に「国交樹立以降最悪」と言われた日韓関係は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権が劇的な改善の転機を作った。野党代表時代に尹錫悦政権が提案した元徴用工賠償判決に対する第三者弁済案を「売国行為」「屈辱」と罵倒した李在明大統領も、就任後にはこの流れを受け継いでいる。

両国の国民も、このような関係改善の流れは今や当然のことととらえ、反応しているのだろう。

（金 敬哲）