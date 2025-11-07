台風26号は勢力を強めながらフィリピンを通り、週明けにかけて台湾に接近する見込みです。先島諸島や南西諸島などでは週明け以降雨風ともに強まるなど、影響が出るおそれがあります。

台風26号は、7日(金)午前6時現在、フィリピンの東にあって、時速15キロで北西に進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。

台風は7日のうちに中心付近の最大風速が35メートルと「強い」勢力になる予想です。9日(日)には風速45メートルと「非常に強い」勢力になり、南シナ海、台湾付近へと進みそうです。

週明けの雨と風の予想です。10日(月)ごろから台風は南シナ海を通り台湾へと接近する予想です。次第に南よりの風の影響を受け、先島諸島や南西諸島で雨が降るでしょう。

台風26号はフィリピン北部で進路を北よりに変える予想になっています。

その後の進路については不確実なところが多いですが、来週の後半以降に日本列島で雨や風が強まるなど影響が出るおそれがあります。

今後の最新の台風の情報に注意をするようにしてください。