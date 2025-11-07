¥·¥å¡¼¥È35ËÜ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£°ÅÀ¡£Å¨GK¤Î´é¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½ý¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë£°¡Ý£°¥É¥í¡¼¡£ÆüËÜ¤¬ÄË´¶¤·¤¿£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÎU-17WÇÕ¡ÏÆüËÜ £°¡Ý£° ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¿11·î£¶Æü¡¿Aspire Zone - Pitch£±
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÍº¶«¤Ó¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎGSÂè£²Àá¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë¾¡ÅÀ£³¤¬·×»»¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏåºÎï¤ËÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢×¢»³´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÃ¯¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ëÅ¸³«¤Ç¡ÖµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤µ¤»¤¿¡×¤ÈFWµÈÅÄÌ«³¤¡Ê¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¡¿£²Ç¯¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¤è¤ê¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¥é¥Õ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¡¢¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡£Á°È¾¤Ï¿µ½Å¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDFÃÝÌîñ¥ÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë¤â¡¢ÆÀ°Õ¤Î¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡62Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿FWÀõÅÄÂçæÆ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥Ë¥¢¤ÇFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡ÊÎ°µåU-18¡¿£²Ç¯¡Ë¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£70Ê¬¤Ë¤ÏµÈÅÄ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡90¡Ü£¶Ê¬¤ËÀõÅÄ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢FVS¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊý¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¤Ï35ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤¬ÎÏ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ÎÊý¤¬Àï¤¦»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡ÅÀ¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿GK¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¯¥È¥é¥ó¤Ï´é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½ý¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡Íø¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÇ®¤¤Æ®¤¤¤Ö¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤â·üÌ¿¤Ë¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤·²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â£±ÅÀ¡£Å¥½¤¯¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡££²»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡ÅÀ£´¤Î£²°Ì¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢Àï¤ò°ÕÌ£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤ÎÂè£³Àï¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤Í¤ó¡×¡ÖÂÐÀïÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×ÆüËÜ¤¬GSºÇ½ªÀï¤ÇÀï¤¦²¤½£²¦¼Ô¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡ª¥¢¥Õ¥ê¥«ÇÆ¼Ô¤ò£¶¡Ý£°Ê´ºÕ¡¢£²Àï12È¯¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀïØË¡ª¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤ò¥Á¥ó¥Á¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÍº¶«¤Ó¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎGSÂè£²Àá¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏåºÎï¤ËÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢×¢»³´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÃ¯¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ëÅ¸³«¤Ç¡ÖµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤µ¤»¤¿¡×¤ÈFWµÈÅÄÌ«³¤¡Ê¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¡¿£²Ç¯¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¤è¤ê¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¥é¥Õ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¡¢¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡£Á°È¾¤Ï¿µ½Å¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDFÃÝÌîñ¥ÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë¤â¡¢ÆÀ°Õ¤Î¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡62Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿FWÀõÅÄÂçæÆ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥Ë¥¢¤ÇFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡ÊÎ°µåU-18¡¿£²Ç¯¡Ë¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£70Ê¬¤Ë¤ÏµÈÅÄ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡90¡Ü£¶Ê¬¤ËÀõÅÄ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢FVS¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊý¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¤Ï35ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤¬ÎÏ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ÎÊý¤¬Àï¤¦»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡ÅÀ¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿GK¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¯¥È¥é¥ó¤Ï´é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½ý¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡Íø¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÇ®¤¤Æ®¤¤¤Ö¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤â·üÌ¿¤Ë¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤·²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â£±ÅÀ¡£Å¥½¤¯¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡££²»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡ÅÀ£´¤Î£²°Ì¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢Àï¤ò°ÕÌ£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤ÎÂè£³Àï¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤Í¤ó¡×¡ÖÂÐÀïÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×ÆüËÜ¤¬GSºÇ½ªÀï¤ÇÀï¤¦²¤½£²¦¼Ô¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡ª¥¢¥Õ¥ê¥«ÇÆ¼Ô¤ò£¶¡Ý£°Ê´ºÕ¡¢£²Àï12È¯¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀïØË¡ª¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤ò¥Á¥ó¥Á¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û