しぐれういさんがキャラクターデザインとボイスを担当する「雨衣」が「F:NEX」にてフィギュア化。11月7日10時より予約開始
フリューは、1/7 スケールフィギュア「雨衣」の予約を11月7日10時から2026年1月6日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。価格は19,800円。商品の発送は2026年9月を予定している。
本商品は、イラストレーター・VTuberとして活躍するしぐれういさんがキャラクターデザインとボイスを担当する「雨衣」を、同社ホビーブランド「F:NEX」にてフィギュア化したもの。キービジュアルを徹底的に再現しているほか、表情はしぐれういさん監修によるこだわりの仕上がりとなっている。
FURYU HOBBY MALLで購入すると、限定特典「表情差し替えパーツ」が付属する。【イメージ画像】
※台座は仮のものとなります。
FURYU HOBBY MALL 限定特典
FURYU HOBBY MALLで購入すると、限定特典としてウィンクする表情が楽しめる「表情差し替えパーツ」が付属する。【イメージ画像】
「雨衣」商品概要
【予約受付期間】11月07日10時～2026年1月6日23時59分
【お届け時期】 2026年9月発送予定
【SKU】 AMU-FNX1175
【価格】 19,800円
【販売形態】 受注販売
【商品サイズ】 全高：約220mm(台座含む)
【仕様】 プラスチック製 塗装済み完成品
【原型】 モワノー
【彩色】 B_Sachi
【撮影】 Vaistar studio
【特典】 表情差し替えパーツ
【ブランド】 F:NEX
【商品タイプ】 スケールフィギュア
【予約場所】 FURYU HOBBY MALL ほか
【発売元】 フリュー
【販売元】 フリュー
(C)Ui Shigure / (C)INCOLORE