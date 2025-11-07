11月6日からWRC（世界ラリー選手権）の第13戦『ラリージャパン』が開幕した。ラリー本番開始前に、タレントのマギーがラリー車の同乗走行を初体験。世界最速マシンの圧倒的な迫力と速さに驚嘆する姿が話題となっている。

【映像】大きめスーツで初体験！英語で叫ぶマギー（実際の様子）

同乗走行前、ちょっと大きめのレーシングスーツに着替えたマギーは、運転を担当するヒョンデのティエリー・ヌービルに話しかける。ヌービルは柔和な表情を見せて、「ラリーカーは初めて？ きっと楽しめるよ」などとフレンドリーに会話を交わしていた。しかしエンジンに火が入って排気音が鳴り響くと一気に緊張感が高まり、ヘルメットを装着してマシンに乗り込んだマギーの力の入った表情が見える。実際にスタートすると、今度はマギーの目が輝き始めた。シートに収まったまま手足をバタバタと動かし、ヌービルと手を叩き合い、「イッツソーファン！」などと英語で叫ぶ姿も見られる。

同乗走行が終了するなり、カメラの前に駆け寄って「超楽しかった！」と勢いよく話はじめたマギーさん。さらに、「タイヤを温める走行の時から異次元の速さだったんですけど、体験できて幸せです」などと満足そうにWRC初試乗の感想を語っている。

一方、マシンを降りてからカメラの前に顔を出したヌービルは、マギーさんに対して「世界一のコ・ドライバーだよ」と優しいコメント。同乗前からマギーさんを丁寧にアテンドするなどジェントルな神対応で、ラリーでは鋭い走りを信条とするヌービルらしからぬ、新しい一面を見せてくれた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）