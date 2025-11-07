ÊÆÌ±¼çÅÞ½ÅÄÃ¥Ú¥í¥·»á¡¢À¯³¦°úÂà¤Ø¡¡½÷À½é¤ÎÊÆ²¼±¡µÄÄ¹
¡ÊCNN¡ËÊÆ²¼±¡¤Ç½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ì±¼çÅÞ¤Î½ÅÄÃ¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·²¼±¡µÄ°÷¡Ê85¡Ë¤¬6Æü¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤»¤º¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ú¥í¥·»á¤ÏÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤¢¤Æ¤¿Æ°²è¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ì¤ëµÄ°÷¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µÄ°÷¤È¤·¤Æ38Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¥Ú¥í¥·»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î²²Â¬¤¬¤³¤Î¤È¤³¤íÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Æ±½£Áª½Ð¤Î²¼±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿Éã¿Æ¤ò»ý¤Ä¥Ú¥í¥·»á¤Ï1987Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2007Ç¯¤ËÊÆ»Ë¾å½é¤Î½÷À²¼±¡µÄÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ú¥í¥·»á¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¤Î½÷ÀµÄÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¼±¡Ì±¼çÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ä¤¬¡¢º£¤Ê¤ªÅÞÆâ¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£
2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÇÍèÇ¯¤Î²¼±¡Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤ÎÍ¥°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿Áªµó¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥í¥·»á¤Ï¤³¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÆ±½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤È¿åÌÌ²¼¤ÇËÛÁö¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿ôÀéËü¥É¥ë¤â¤Î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎ¤Ï7¿Í¡£19Ç¯¤«¤é2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë²¼±¡µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃÆ³¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£Á´ÊÆ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¸å¤ËÇØ¸å¤ÇÆ±»á¤Î±éÀâ¸¶¹Æ¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£