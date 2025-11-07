元セクシー女優の麻美ゆま（38）が、6日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0時）に出演。現役時代の恋愛事情を語った。。

番組では05年にデビュー後、Hカップのバストを武器に200本以上に出演した「レジェンドAV女優」として麻美を紹介。盟友の蒼井そら（41）も急きょゲスト出演した。

麻美はAV女優時代の恋愛について「ガンガンいってました」と告白。すかさず蒼井も「すごい仲良かったので、お互いの歴代彼氏を知ってます、みたいな感じ」と明かした。蒼井はさらに「バンドマン、有名だもんね」と麻美の元カレを暴露。麻美が「ちょっと、いやいやいや」と蒼井をはたくそぶりでツッコんだ。名倉は「今、有名？」と興味津々で聞くと、蒼井は「聞いたら分かる人」と話し、麻美は苦笑。蒼井は「当時から売れてはいましたけど、今がもっと、あれから上がっている」と続け、麻美も笑いながらうなずいて認めた。

麻美はその「バンドマン」の彼氏と修羅場があったことも告白。「彼の家に行った時に、『映画行ってくる！1人で！』とか言っていたのに、テーブルの上に映画のチケットが置いてあって、行ったんだと思ったら2枚置いてあって」と明かした。「え？と思って、映画1人で見に行ったって言ってたけど」と聞いたところ、彼氏は「映画館の人が間違えたのかな」と答えたという。スタジオは「そんなアホな」とざわめいた。

麻美はさらに「なんか様子がおかしいな、という感じで、トイレの（棚の）扉を開けたら生理用品みたいなのが置いてあって」と暴露。熊切あさ美は「女の子が、もう1人いると思って置いていくパターンもある。私もトイレの生理用品で見つけたことがある」と、女性側の“本命アピール”の可能性もあると指摘した。

麻美は「即行、ナプキン見つけました、って時に『そらちゃん！』って」と蒼井に電話したことを回想。蒼井は「泣きながら電話が来て、事情を聴いて、ヤバイ、この子このままどっか行っちゃうかも、って思って、とりあえずウチ来いって来させました」と振り返ると、麻美は「私のスマホから彼氏に電話しろ、って言って」と、蒼井に電話するよう言われたことを紹介した。

蒼井は「どういうつもりだ！って」と麻美の彼氏を問い詰めた様子を再現。熊切が「そらちゃんがしゃべったの？」と驚くと、蒼井は「『分かるよね？この状況！どういうつもり？』って。ちゃんと説明させて。『迎えに来い！謝れ！』みたいな感じで」と麻美の彼氏に説教した言葉を明かした。熊切は「いいな、こんな友達欲しい！」と蒼井の対応を称賛した。

麻美は、男性の怪しい行動について「普段の受け答えの中で、間があるな、とか、いつもより口数多くない？みたいな、ちょっといつもと違う」と分析。その流れで蒼井に「感じません？」と聞いたが、蒼井は「私、浮気されたことないから」と返し、ネプチューン名倉潤から「そらちゃん鈍感やねん」とツッコまれた。