米情報サイトのＭＬＢルーマーズが６日（日本時間７日）、オフ恒例のＦＡ選手トップ５０人の予想契約内容を報じ、日本人選手トップには４番目でヤクルトからポスティングシステムでメジャーを目指す村上宗隆内野手が８年契約総額１億８０００万ドル（約２７５億円）と予想。獲得球団予想はメッツ、ドジャース、レッドソックス。

次いでまだ西武がポスティングの可否を出していない今井達也投手は人気急上昇で７位の６年総額１億５０００万ドル（約２３０億円）でドジャースとメッツ。巨人からポスティングの許しが出た岡本和真内野手は１９位の４年６４００万ドル（約９８億円）でパドレス、ダイヤモンドバックス、カブス、パイレーツ。

ＦＡになったばかりのカブスの今永昇太投手は２２位の３年総額４５００万ドル（約６９億円）でエンゼルス、パドレス、ダイヤモンドバックス、レンジャーズ。全体的に、他の米国メディアの予想金額よりも少なめになっている。

なお、１位はカブスのカイル・タッカー外野手の１１年４億ドル、２位がブルージェイズのボー・ビシェット内野手の８年２億８００万ドル、３位がパドレスのディラン・シース投手の７年１億８９００万ドル。

オリオールズの菅野智之投手、西武からポスティングのＯＫが出た高橋光成投手は圏外だった。