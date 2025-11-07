ÇÑÉô¢ª°ÜÀÒ¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ø¤Æ¹ÅçÆþ¤ê¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¡¡¥«¡¼¥×½éÍ¥¾¡¤Î£±£¹£·£µÇ¯¤ÏÄ¹Åèµð¿Í¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ¯ÎõÅêµå
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¹Êó¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¹Åç¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô¾¦¡Ê¸½Æ£ÂôæÆÎÍ¡Ë¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡££³ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ£±£³Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤«¤éÆþÉô¤·¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£²Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂç¾¼ÏÂÀ½»æ¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤¬Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£Âô¾¦£²Ç¯¤Î½©¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ëº¸Åê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â®¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Î²ÃÆ£¾ù»ÊÅê¼ê¤Ï£¶£¸Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÅì±Ç¤ËÆþÃÄ¡£¡Ö¿È¶á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Ë¤¤¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â®µå¤òÉð´ï¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀîºê»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤·¤«¤·¡¢ÆþÉôÍâÇ¯¤Î£·£±Ç¯¤Ë¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê²ò»¶¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¾¼ÏÂÀ½»æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤¨¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç°ÜÀÒ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï±¿¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿Âç¾¼ÏÂÀ½»æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾Ìç¡££·£°Ç¯¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÇÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¥Ä¥Æ¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Åö»þ¤â¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÍË¾Áª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Ëó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê£±Ç¯Àè¤Ë£²¿Í¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£°ÂÅÄÌÔ¤µ¤ó¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²ÃÆ£½é¤µ¤ó¤¬À¾Å´¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢²¶¤Î¤³¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿°ÂÅÄÅê¼ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÀ¾Å´Æþ¤ê¤·¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤Î¼¿Èª¾¡µ×¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤Ë¡¢ÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤àº¸ÏÓ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¹Åç¤«¤é£µ°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡£¹Åç¤Ï°Â¤¯³Í¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡½éÅÐÈÄ¤ÏÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î£·£´Ç¯£±£°·î£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡££´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·£³Ê¬¤Î£²²ó¤ò£±¼ºÅÀ¡££²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î£±»î¹ç¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Î£·£µÇ¯¤Ï£±£±»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ç¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»î¹ç¤Î»þ¤ÏÅÏÊÕ¹°´ð¤µ¤ó¤Ç¡¢Éé¤±»î¹ç¤Î»þ¤Ï²¶¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º¸Åê¤²¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀèÇÚº¸ÏÓ¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤í¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡µð¿ÍÁê¼ê¤Ë¤Ï¸å³Ú±à¤Ç£²»î¹çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¦¤µ¤ó¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£º£»×¤¨¤ÐÂÇ¤¿¤ì¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡££¸£¶£¸ËÜ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡£µ·î£²£¸Æü¤Îµð¿ÍÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¤Î£²²óÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¤ª¤É¤±¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿ÍÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿£²»î¹ç¤Çµå°Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾®Ëó¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£·£µÇ¯¤Ï¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î²¼½Ü¤Ë¥ë¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ·î¤«¤é¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸ÅÍÕÃÝ¼±»á¤Î¤â¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢£±£°·î£±£µÆü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇµåÃÄÁÏÀß£²£¶Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Åè´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¶þ¿«¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£µåÃÄ½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ßËÜµòÃÏ¡¦¸å³Ú±à¤Ç¹Åç¤Î´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þ¾®Ëó¿Ê¡Ê¤ª¤Þ¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë£±£¹£µ£±Ç¯£¸·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ£Âô¾¦¡Ê¸½Æ£ÂôæÆÎÍ¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢Âç¾¼ÏÂÀ½»æÉÙ»Î¤ò·Ð¤Æ£·£²Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Çµ®½Å¤Êº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¡£¥×¥íÄÌ»»£±£³Ç¯¤Ç£±£·£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ£±£¶¾¡£±£¸ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£³¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÉÕ¤ÁíÌ³Éô¼çÇ¤¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£