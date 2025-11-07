【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は６日、「相互関税」などの関税措置を米連邦最高裁判所が違法と判断した場合は「第２の戦略を練らなければならない」と述べ、別の手段で関税を継続する考えを示唆した。

訴訟では、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの合法性が争われている。米メディアによると、違法と判断された場合、米政府は通商拡大法２３２条に基づく追加関税の対象を拡大する可能性などがある。追加関税は現在、自動車や鉄鋼などの特定分野に課されている。

ホワイトハウスで記者団の取材に応じたトランプ氏は、関税によって国家安全保障が守られていると主張し、「何か月も調査や手続きに時間を浪費し、議会に諮っている場合ではない。我々は即断即決が命だ」と強調した。

最高裁の判断は、早ければ年内にも示される見通し。今月５日に開かれた口頭弁論では、議会の承認なく広範な関税を一方的に課したことについて、共和党寄りの保守派判事からも懐疑的な見解が示された。判断内容によっては、米政府が巨額の関税の払い戻しを迫られる可能性もある。