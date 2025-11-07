きょう（7日）未明、群馬県の北関東自動車道で大型トレーラーに大型トラックが追突し、大型トラックの男性運転手が死亡しました。この事故で、現場付近がおよそ6時間にわたり通行止めとなりましたが、先ほど解除されました。

記者

「大型トラックの運転席付近が大きくつぶれています」

警察によると、午前2時半ごろ、群馬県伊勢崎市の北関東道・東行きで大型トレーラーが、伊勢崎インターチェンジから走行車線に合流した際、大型トラックが追突しました。

この事故で大型トラックを運転していた林譲さん（62）が死亡しました。

事故の影響で、北関東道・東行きは伊勢崎インターチェンジから太田薮塚インターチェンジの間で、午前3時50分からおよそ6時間にわたり通行止めとなりましたが、午前9時45分に解除されました。

警察は事故のいきさつを調べています。