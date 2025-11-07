ビジュアル系バンド「電脳ヒメカ」のボーカル越路屋葵が7日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されていた自身の行動について謝罪した。

越路屋は「この度は、今までの自分の軽率な行動が原因で問題となっている事案によりリークされ、電脳ヒメカを応援してくれている方々、同時に自分を応援してくれている方々へ不快な思いをさせてしまっていることを大変申し訳なく思っております」と言及。

「プロのアーティストとして起こしてはならないことをしてしまい大変反省しております。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

続けて「今後はこの様な事態を招かないために自分の行動を改め、電脳ヒメカのボーカリストとして活動に励んでいく所存です。これから先の自分を0又はマイナスとみなし精進して活動してまいりますので、応援していただける方には見ていてもらいたい気持ちです」と呼びかけた。

それと同時に、「この度この件に関わりました2名には出入り禁止処置をとらせていただく意向です」と説明した。

越路屋をめぐっては、ファンとのつながりを指摘する声がSNS上であがっていた。