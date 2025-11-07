池江璃花子の半生伝記に！来年1月発売 小学生時代まで漫画で再現→中学から世界水泳2025は筆致で描写
世界文化社は7日、競泳の池江璃花子選手の半生を描いた伝記『池江璃花子』を2026年1月22日に刊行することを発表した。3度のオリンピック出場、白血病との闘い、そして次なる目標へ…池江選手の歩みを漫画と臨場感あふれる文でつづった伝記となっている。
【写真】美しい！大人フェミニンな衣装で登場した池江璃花子
同書では、池江選手のお話をもとに、小学生時代までを漫画で生き生きと再現し、中学生時代から世界水泳2025までを迫真の筆致で描写。夢に向かって努力を重ねる姿を伝えている。
さらに、池江選手から子どもたちへの特別メッセージを収録。ページ題字「夢をかなえたいキミたちへ」は、池江選手の直筆。加えて、写真でたどるヒストリーアルバムや、素顔に迫るQ&A、そして物語をより楽しめる競泳の基礎知識も掲載されている。
■池江璃花子／語り
2000年7月4日生。横浜ゴム所属。3歳で水泳を始め、14歳で日本選手権50mバタフライ優勝。16歳でリオ五輪に日本人最多の7種目出場、100mバタフライ5位入賞。17年の日本選手権で女子史上初の5冠、18年のアジア大会で日本人初の6冠。19年白血病で療養、翌年に競技復帰。東京・パリ五輪に出場し、24年完全寛解を報告。現在、個人とリレーで計16種目の日本記録を保持。ロス五輪へ向け泳ぎ続けている。
■北川チハル／文
保育士から作家へ。2002年『チコのまあにいちゃん』(岩崎書店)でデビュー。第32回児童文芸新人賞受賞。2019年『ふでばこから空』(文研出版)で第30回ひろすけ童話賞、第5回児童ペン賞童話賞受賞。赤ちゃん絵本から保育絵本のテキスト、童話、ノンフィクションまで幅広く手がける。近著に『1話5分 おんどく伝記4年生』(世界文化社)他。日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会会員。朝日放送テレビ番組審議会委員。
【写真】美しい！大人フェミニンな衣装で登場した池江璃花子
同書では、池江選手のお話をもとに、小学生時代までを漫画で生き生きと再現し、中学生時代から世界水泳2025までを迫真の筆致で描写。夢に向かって努力を重ねる姿を伝えている。
■池江璃花子／語り
2000年7月4日生。横浜ゴム所属。3歳で水泳を始め、14歳で日本選手権50mバタフライ優勝。16歳でリオ五輪に日本人最多の7種目出場、100mバタフライ5位入賞。17年の日本選手権で女子史上初の5冠、18年のアジア大会で日本人初の6冠。19年白血病で療養、翌年に競技復帰。東京・パリ五輪に出場し、24年完全寛解を報告。現在、個人とリレーで計16種目の日本記録を保持。ロス五輪へ向け泳ぎ続けている。
■北川チハル／文
保育士から作家へ。2002年『チコのまあにいちゃん』(岩崎書店)でデビュー。第32回児童文芸新人賞受賞。2019年『ふでばこから空』(文研出版)で第30回ひろすけ童話賞、第5回児童ペン賞童話賞受賞。赤ちゃん絵本から保育絵本のテキスト、童話、ノンフィクションまで幅広く手がける。近著に『1話5分 おんどく伝記4年生』(世界文化社)他。日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会会員。朝日放送テレビ番組審議会委員。