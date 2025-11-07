¶ÌÀîÅ°»á¤¬ÎÏÀâ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÅ¨¤Ï¥±¥¬¤À¤±¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¼õ¾Þ¥¦¥¤¡¼¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Å¨¤Ï¥±¥¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ÎÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆóÅáÎ®¤Ã¤Æ£±¡Ü£±¡á£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢£³¤È¤«£´¤È¤«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤É¤³¤«¤Ç¸Â³¦¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤È²¿Ç¯¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÂçÃ«¤Ï¤Þ¤À¤º¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤Ç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢µîÇ¯¤Î£Í£Ö£Ð¤Í¡×¤È¶ÌÀî»á¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°À©¸Â¤·¤Æ£µ£µËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À©¸Â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈËÜ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÃ«¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢£Í£Ã¤Î±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Öº£Ç¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£Í£Ö£Ð¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥±¥¬¤À¤±¤Ï¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£