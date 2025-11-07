◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント最終日 決勝▽慶大９−４明大（６日・神宮）

慶大が明大に逆転勝ちで５季連続１８度目の新人戦Ｖを成し遂げた。１点を追う９回、打者一巡の猛攻で一挙６点と打線がつながった。２０２３年夏の甲子園で慶応（神奈川）を１０７年ぶりの日本一に導いたメンバーがスタメンに７人並び、堂々の戦いぶり。リーグ戦では３季連続５位の中、来春のＶ字回復へ期待が持てる優勝となった。

＊ ＊ ＊

ゲームセットの瞬間、慶大ナインはマウンドへ疾走し、激しく体をぶつけ合った。丸田湊斗（２年＝慶応）もセンターから俊足を飛ばし、歓喜の輪の中に加わった。慶大がフレッシュ５連覇。今秋リーグ戦では２敗に終わった強敵・明大を撃破しての栄冠だけに、スタンドの盛り上がりは最高潮に達した。

丸田は笑顔で言った。

「またこうやって同じメンバーで優勝できて、良かったかなと思います。大学野球をやるにあたって、大学でも同じメンバーで優勝したい、というのが入部のきっかけの１つでもあったので、それが近づいてきていることに、すごくワクワクしています」

スタメン発表の瞬間、客席のほとんどが２０２３年夏の甲子園決勝、慶応・仙台育英戦を想起したに違いない。慶大のオーダーには１番・丸田以下、塾高Ｖメンバーが７人並んだ。しかも両校の先発は決勝と同じ。慶大は鈴木佳門（１年＝慶応）、明大は湯田統真（２年＝仙台育英）だった。さらにいえばあの日、球審を務めた山口智久さんがこの試合では塁審を担った。そんな状況で丸田は初回先頭、左中間二塁打を放ち、打線に火をつけた。４打数３安打２盗塁の大暴れで、陸の王者を牽引した。

「一緒だな、と思いました。こっちの先発も佳門で、（渡辺）千之亮が久々に戻ってきて。めちゃくちゃ同じ状況…ピースがめちゃめちゃハマってるなと思いました」

１日の早慶１回戦では、センターの守備で打球を追い、中堅フェンスに激突。担架で運ばれた。敵将の小宮山悟監督（６０）も心配顔で外野に駆けつけるほどだった。「自分でもだいぶまずいなと思ったんですけど、ＣＴ（スキャン）をとって問題なかったので」。戦列に復帰し、翌日の２回戦前には早大ベンチを訪れ、あいさつした。新人戦では本来の丸田らしい、思い切りのいいプレーで貢献した。

「冬、継続して成長して、自分が試合に出つつ、チームも優勝できたらベストだと思います」。勝負師がそろう塾高Ｖメンバーと、全国の高校から集った選手たちが化学反応を起こせば、来春の巻き返しは十分可能だ。５連覇を確かな自信とし、“若き血”は鍛錬の冬を迎える。（加藤 弘士）