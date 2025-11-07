最大80％オフ！全国のプレミアム・アウトレットでセール開催。《11月7日から16日まで》

全国10か所のプレミアム・アウトレットでは、2025年11月7日から16日まで、一足先に冬物アイテムがお得に買える「PREMIUM OUTLETS SALE（プレミアム・アウトレット セール）」を、21日から30日までは「BLACK FRIDAY（ブラックフライデー）」を開催します。

「ドラクエ」とのコラボ企画も見逃せない

「PREMIUM OUTLETS BARGAIN（プレミアム・アウトレット バーゲン）」は、最大80％オフ（りんくう、神戸三田、ふかや花園他は最大70％オフ）で買い物できるお得なセール企画です。全国10か所のプレミアム・アウトレットで合計約1030店舗が参加します。

アウターやニット、ブーツなど冬のマストアイテムはもちろん、アウトドアグッズ、キッチン・生活雑貨まで、多彩なラインアップの人気ブランドアイテムがお得な価格で販売されます。

開催施設は、全国10か所のプレミアム・アウトレット（御殿場／佐野／ふかや花園／あみ／酒々井／りんくう／神戸三田／仙台泉／土岐／鳥栖）で、開催期間は11月7日から16日までです。

また、「BLACK FRIDAY（ブラックフライデー）」も同様に上記10か所のプレミアム・アウトレットで実施。期間は11月21日から30日までです。

さらに11月7日から2026年2月23日までは、スクウェア・エニックスの人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボイベント「JOIN THE QUEST！」と、「ウィンターイルミネーション」もスタートします。

フォトスポットやデジタルスタンプラリー、限定コラボ商品の販売、スクウェア・エニックスのポップアップストアが登場。

人気モンスターで装飾されたクリスマスツリーや、巨大なスライムのオブジェなどが施設各所に現れ、夜にはきらびやかなイルミネーションも楽しむことができます。

また、各施設ではショッピングと合わせて楽しめるイベントも開催予定。

ここでは、関東圏のイベントやキャンペーンをピックアップして紹介します。

・御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）

11月9日は、ペンギンの展示やふれあい水槽などで楽しめる「あわしまマリンパーク移動水族館」がやってきます。

そのほか、8日・9日はリサイクルデニムを利用してキーホルダーを制作するワークショップ（主催：アパレルブランド「Gap」）、9日はウッドキーホルダーを制作するワークショップ（主催：アウトドアブランド「Chums」）、15日・16日は時計の絵付け体験ワークショップ（主催：時計ブランド「Citizen」）が開催されます。

・佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）

セール期間中、着用には問題ないほつれや、小さいキズがついてしまった「B級品」や、試作品や展示品の「サンプル品」などを対象店舗で販売する「B級品＆サンプル品フェア」を開催。

11月8日・9日には、あったか＆がっつりメニューを取り揃えたキッチンカーが集結する「FOOD TRUCK FESTA」も実施されます。

・あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）

セール期間中、全国各地のご当地パンが集結し、地元民に長年愛され続けるローカルパンが楽しめる「ご当地パンフェスタ」を開催。そのほか、11月8日・9日は「いばらき観光物産展」、22日はプロによる「パーソナルカラー診断」も楽しむことができます。

・酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）

セール期間中、最大5万円分のお買い物券が当たる「冬の大抽選会」を実施。また、モンブラン専門店『栗乃薫』のキッチンカーが出店され、秋の味覚を味わうことができます。そのほか、11月8日には千葉県の特産品等の販売イベント「千葉県観光物産展『ちばI・CHI・BA』」も開催予定です。

・ふかや花園プレミアム・アウトレット（埼玉県深谷市）

セール期間中、人気ブランドアイテムやお買い物券などが当たる抽選会「スクラッチde運試し」を開催。そのほか、11月7日から2026年1月25日までは、対象店舗で地元食材の深谷ねぎなどを使った3周年限定メニューが登場します。

(C)ARMOR PROJECT／BIRD STUDIO／SQUARE ENIX

東京バーゲンマニア編集部