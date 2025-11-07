【かっぱ寿司】「みなみ鮪赤身」と「大切り びん長はらも」が110円！「かっぱの本気まぐろ祭り」が始まってるよ〜。

かっぱ寿司では、2025年11月6日から19日まで「かっぱの本気まぐろ祭り」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。

かっぱ寿司の「本気」ネタを味わい尽くせる

コクのある旨みを楽しめる「みなみ鮪赤身」と、脂の旨みを味わえる「大切り びん長はらも」が、それぞれお得な1貫110円で食べられます。

そのほか、「いか」「たこ」3種を1皿で堪能できる「3種のいかたこ食べ比べ」、漬（づ）けならではの旨みの「みなみ鮪赤身 漬け」、とろける食感と濃厚さが特長の「みなみ鮪大とろ」など、かっぱ寿司の"本気"ネタをたっぷりと味わい尽くせます。

■「かっぱの本気まぐろ祭り」商品詳細

・みなみ鮪赤身

濃い赤色の赤身ならではのコクのある旨みが特徴です。

価格は1貫110円。

・大切り びん長はらも

通常のびん長まぐろより大切りで提供され、食べ応えと脂の旨みを楽しめます。

価格は1貫110円。

・3種のいかたこ食べ比べ

大切りするめいか、生たこ（大葉）、天然むらさきいか いくらのせの3品が1皿で贅沢に楽しめます。

価格は1皿290円。

・みなみ鮪赤身 漬け

漬けの旨みとねっとり食感を、香ばしいいりごまとともに味わえます。

価格は1貫150円。

・みなみ鮪大とろ

1本ずつ丁寧に活締めし、旨みを閉じ込めたまぐろを店内で丁寧に切り付けています。口の中でとろける食感と濃厚な旨みを堪能できます。

価格は1貫390円。

なお、今回のフェア期間中は、厳選された酒粕をじっくりと熟成・醸造し、酸味とコクが絶妙で、「まぐろ」や天然魚などのネタの旨みを引き立てる、かっぱ寿司独自の「赤酢シャリ」で提供されます。

石川県、富山県、福井県の店舗は10月31日から販売を開始しています。天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。時期や店舗によって価格が異なります。デリバリーでの販売は行いません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部