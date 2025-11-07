東尾理子、長男の誕生日祝福で家族集合ショット「すみれちゃんとそっくり」「イケメンぶりが増して…」
プロゴルファー・タレントの東尾理子が6日、自身のインスタグラムを更新。父で野球解説者の東尾修氏や夫で俳優の石田純一を交えた家族集合ショットを投稿した。
【写真】「満面の笑みのじぃじ」息子の誕生日祝い家族集合ショットを公開した東尾理子
「11.5 長男 理汰郎の13歳誕生日 家族みんな揃ってお祝い出来ました」とつづった東尾。「中学生になって、勉強も野球も友人との時間も、大忙しだね」「teenager突入」「どんな青春を送るのかな」「たくさんの人に応援してもらえる人になってね」と息子に温かい言葉を贈った。
そして「念願の硬式用グローブをじぃじにプレゼントしてもらって喜ぶ理汰郎 より 満面の笑みのじぃじ」とつづり、孫にほほえみかける修氏の姿を写真と動画で公開した。
家族集合ショットの中には石田の娘でモデル・俳優のすみれの姿も。理子は「あ、ここ、親子3世代、2組家族だった」とつづった。
この投稿に長男への祝福の声や「理汰郎君、イケメンぶりが増してカッコいいお兄ちゃんになりましたね」「すみれちゃんとそっくり。凛々しくなりましたね」「息子さん、二枚目だな〜」「皆さん揃って楽しそうです！」「みんなにてる」といったコメントが寄せられた。
【写真】「満面の笑みのじぃじ」息子の誕生日祝い家族集合ショットを公開した東尾理子
「11.5 長男 理汰郎の13歳誕生日 家族みんな揃ってお祝い出来ました」とつづった東尾。「中学生になって、勉強も野球も友人との時間も、大忙しだね」「teenager突入」「どんな青春を送るのかな」「たくさんの人に応援してもらえる人になってね」と息子に温かい言葉を贈った。
家族集合ショットの中には石田の娘でモデル・俳優のすみれの姿も。理子は「あ、ここ、親子3世代、2組家族だった」とつづった。
この投稿に長男への祝福の声や「理汰郎君、イケメンぶりが増してカッコいいお兄ちゃんになりましたね」「すみれちゃんとそっくり。凛々しくなりましたね」「息子さん、二枚目だな〜」「皆さん揃って楽しそうです！」「みんなにてる」といったコメントが寄せられた。