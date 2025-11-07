¸µ¥Á¥ã¥²¥¢¥¹ ASKA¤ÎÌ¼¡¦µÜºê·°¡Ê36¡Ë¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°¦¾ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡2019Ç¯¤Ë²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖCHAGE and ASKA¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿ASKA¡Ê67¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎµÜºê·°¡Ê36¡Ë¤¬5Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ASKA¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÜºê·°¤ÈASKA¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡5·î17Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢ASKA¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Ï¥°¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜºê¡£¡ÖASKA¤µ¤ó¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¢¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Ï¥°¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÜºê·°¡¢ASKA¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡11·î5Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÉã¤Ç¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖµÜºê·°¤ÎHump Night With Me¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆASKA¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡2¿Í¤Î¶¦±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦¾ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò¶¦±é¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨¡ÖµÜºê·°¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×