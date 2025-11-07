

米中貿易摩擦、ドル覇権の終わり、ウクライナ戦争……。

世界経済や国際情勢は、会社の利益、担当業務の成否、そして個人の生活にも直結する、喫緊のリスクである。

世界を見通す際、まず重要なのは各国の国力であり、その基盤の一つが「国土」だ。

2025年10月に刊行された、世界の"これから"が対話形式でわかる最強の入門書『海外経験ゼロの私に、世界と経済をイチから教えてください！』より、一部を改変・抜粋してお届けする。

「国の成長性」を測るカギは「国土」にあり

先生 国を見る切り口もいろいろありますが、「中長期的な発展力」という視点から、まず、その国の「国土」を考えてみましょう。どのくらいの広さがあるのか、どんな地形なのか、といったものです。





陽菜 国の地形？ それが国の発展と関係があるんですか？

先生 そう思いますよね。でも、結構、関係があるんです。

その国の発展に有利な地理的条件は、広い国土、農業に適した平地、大きな川、温暖な気候、海、外敵を防ぐ自然の障壁、地下資源といったところです。

こうした条件が整った国は、農業が発展し、人口が増えます。さらに、工業化が進み、貿易も活発になって、経済発展が期待できます。

世界地図を見ながら、国の発展に有利な地理的条件を今の世界の国々に当てはめてみましょう。

陽菜 地理的条件のなかで、まず、何を見ればよいのでしょうか？

先生 やはり国土の広さです。国が広いと多くの人口を養うことができるので、労働力を確保しやすく、経済の規模も大きくなります。地下資源だけでなく、森林や水資源など、多様な自然資源に恵まれる可能性も高くなります。

陽菜 やっぱり大きいことはいいことなのですね。そう考えると、広いのは、ロシアやカナダ、米国、中国、といったところですね。

中国・ロシアの国土は広いが…

先生 では、いちばん広いロシアから見ていきましょう。広さ以外で、ロシアの国土の特徴はなんでしょうか？

陽菜 北のほうにあるから、寒そうですね。

先生 その「寒い」は、地理的条件として非常に重要です。ロシアには広い平野はありますが、そのほとんどは寒すぎて農業には適していません。また、海に面してはいますが、北は北極海で、氷に閉ざされがちですし、東西の大洋への出口も狭いです。

陽菜 ロシアは国土が広くても、残念な点が多いのですね。

先生 はい。ロシアの人口はヨーロッパ寄りの西側に集中していて、中央から東の広大なシベリアなどは未開発です。資源は豊富ですが、気候の問題もあって、広い国土をじゅうぶんに活かしきれていません。

ただ、ロシアが国際社会で存在感があるのは、この広大な国土が大きな要因の1つです。

陽菜 そのロシアに比べると、中国はもう少し南にあって、暖かそうですね。広い平野や大きな川もあるので、なんとなくよさそうです。

先生 中国は、国土の西側に広大な砂漠地帯が広がっています。一方で、中央から東の太平洋まで、黄河と揚子江という大きな川を中心に、肥沃な地帯が広がっていて、農業生産も盛んです。

では、中国の周辺はどんな状況でしょうか？

陽菜 結構、多くの国に囲まれていますね。

先生 中国が直接国境を接している国は全部で14カ国もあります。すべてが敵ではありませんが、国境の防衛は簡単ではありません。

陽菜 でも、海には広く面しているので、その点は強みですね。

先生 いえいえ、そうとも言えません。

陽菜 えっ、どうしてですか？ 海に面していると貿易にも便利だし、攻められにくいということでしたよね。

先生 たしかに中国は東側で広く太平洋に面しています。ですがすぐ近くに、日本などいくつかの国があって、海上ではなかなか自由に動けません。こうした地理的な弱点は、中国の外交や軍事の戦略に大きな影響を与えています。

では、最後に米国はどうでしょうか？

陽菜 えーと、ロシアや中国と比べると、米国はさらによさそうですね。

「ほぼ完璧」な米国の地理

先生 そのとおりです。広い国土、温暖な気候、農業に適した広い平野、ミシシッピ川のような大きな川、太平洋・大西洋の両大洋に面するなど、米国の地理的条件は、世界の他の国に比べて、圧倒的に有利です。

陽菜 隣国も少ないですね。

先生 直接的に国境を接している国は、北のカナダと南のメキシコしかありません。トランプさんが大統領を務めるなかで、貿易や移民などをめぐって両国との関係が悪化しましたが、どちらもいきなり攻撃してくるような国ではありません。

東西も、太平洋と大西洋という大洋が自然の大きな障壁になっています。それに、沿岸からかなり離れたところまで米海軍がしっかり睨みをきかせているので、米国本土が外国から直接攻撃されたことはほとんどありません。

こうして見ると、国土の広い大国のなかでも、米国の地理的条件が非常に恵まれていると思いませんか。

陽菜 たしかに、ほぼ完璧です。

先生 米国といえば、経済や軍隊の強さに目がいきますが、そうした強さの基盤が、他国に比べて圧倒的に有利な地理的条件にあるんです。

このように、各国の国の力＝国力を見る際には、その国の地理的条件にも着目してみてください。

（武居 秀典 ： 国際情勢アナリスト）