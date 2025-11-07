韓国コスメ「エチュード」からあどけない美少女EYE #童顔シャドウ「ぽよんアイメイカー」が登場
韓国コスメブランドのエチュードは11月1日、「ぽよんアイメイカー」（2,200円）を、Qoo10日本公式ストアにて先行発売します。
■付属チェーンでチャームコスメにも！
同商品は、しっとり柔らかいテクスチャーで目元のツヤ感を演出するアイパレット。肌と一体化したような高いフィット感で粉飛びを防ぎ、濡れたようなツヤめきをかなえます。
ピンク、コーラル、ブラウンで構成させた7色で、ハイライターゾーンとマットゾーンの2層にわかれたスライドタイプとなっています。
ピンクと淡いベージュカラーの「ドキドキチェインジ」、ベージュブラウンカラーの「クラシークグロウ」、肌なじみのよいコーラルカラーの「フレッシュコーラル」、ピンクベージュカラーによる「カフェインザディープ」の4種類を用意しました。
チェーンが付属しており、バッグのアクセサリーやチャームコスメとしても楽しめます。
■商品概要
商品名：ぽよんアイメイカー
カラー：ドキドキチェインジ、クラシークグロウ、フレッシュコーラル、カフェインザディープ
価格：2,200円
容量：1.3g
発売日
2025年11月1日〜：Qoo10日本公式ストア
2025年11月14日〜順次：全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア
2025年11月28日〜順次：全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）、楽天、 Amazon
