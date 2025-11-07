乃木坂46、5thアルバム『My respect』リリース決定！有明アリーナ2days公演も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が、2026年1月14日に、約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースすることが決定。アルバム発売を記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」が、2月22日・23日に東京・有明アリーナにて開催されることも発表された。

■7年ぶりのアルバムリリースをキャプテン梅澤美波が発表

アルバムリリースは、乃木坂46のYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』での生配信番組『乃木坂工事中10周年記念生配信』にて、“重大発表”としてキャプテン梅澤美波から発表。

乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表された『今が思い出になるまで』以来の作品となる。29thシングル「Actually…」から最新シングルまでとすでに発表されている3期生～5期生の楽曲がDisc2として収録されたType-A～C、それらすべてを網羅した完全生産限定盤の豪華仕様、そして通常盤の5形態での発売となる。

「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」はアルバムの内容を中心に構成されたライブとなり、有明アリーナにて2日間開催。YouTubeショッピングのストアカートからアルバムを予約した人と、乃木坂46モバイル会員限定で、チケット超最速先行応募がスタートすることも発表された。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「ビリヤニ」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

