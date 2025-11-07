アリアケ、上期経常は70％増益で着地、今期配当を50円増額修正

アリアケジャパン <2815> [東証Ｐ] が11月7日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比70.3％増の59.1億円に拡大したが、通期計画の129億円に対する進捗率は45.8％となり、5年平均の43.0％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の69.8億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の130円→180円(前期は130円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の26.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.5％→15.8％に上昇した。



