10時の日経平均は724円安の5万159円、アドテストが340.94円押し下げ 10時の日経平均は724円安の5万159円、アドテストが340.94円押し下げ

7日10時現在の日経平均株価は前日比724.11円（-1.42％）安の5万159.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は874、値下がりは661、変わらずは74。



日経平均マイナス寄与度は340.94円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が327.91円、味の素 <2802>が46.39円、イビデン <4062>が31.09円、ＴＤＫ <6762>が31.09円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を95.06円押し上げている。次いでファストリ <9983>が35.30円、中外薬 <4519>が32.79円、ダイキン <6367>が14.71円、ＫＤＤＩ <9433>が14.64円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はサービスで、以下、鉄鋼、海運、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、食料が並んでいる。



※10時0分10秒時点



株探ニュース

