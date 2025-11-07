Image: TRIDEAL

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

通勤にも、休日のお出かけにも使える手軽なバッグって、なかなか「これ！」というものが見つかりませんよね…。

そんな悩みを持っている人にぴったりきそうなスリングバッグが、machi-yaに登場しています。

TRIDEALの「TOUGH LITE SLING BAG」は、約570gという軽量設計ながら、荷物が入っていない状態でも自立するほど、しっかりした外装を採用。14インチのノートPCもすっぽり収納できて、通勤からカフェ巡りまで、毎日の相棒として活躍してくれそうなアイテムです。

素材と構造にこだわり

Image: TRIDEAL

「TOUGH LITE SLING BAG」が軽いのにしっかりしているのは、素材選びと本体構造の工夫に秘密があります。

フロント部分にパイピング芯、背中側にクッション芯を配置したフレーム設計を採用することで、最低限の芯材でバッグを両側から支えることが可能になり、軽量さを保ちながら型崩れしにくい構造を実現しているのです。

Image: TRIDEAL

また、外装には細番手の糸で織った軽量CORDURA®︎ナイロンに、高耐久樹脂をコーティングした高機能素材を採用。

驚くほど軽いにもかかわらず、引き裂き、傷やスレに強く、鍵で擦っても傷が目立ちにくい仕様。さらに紫外線による色褪せに強い特長も備えています。

見た目はミニマル、でも機能は充実

Image: TRIDEAL

コンパクトな見た目の「TOUGH LITE SLING BAG」ですが、機能性にも抜かりはありません。

厚手のクッション材でしっかり保護できるPC収納スペースに加え、A4サイズの書類もすっきり収納できるポケットが2か所あり、タブレット端末を一緒に運ぶのも問題なし。

マチ幅もしっかり確保されているので、ドリンクやポーチも収納可能。ミニマルなデザインからは想像できない、計10個のポケットによって、荷物を機能的に仕分けしておくことができます。

Image: TRIDEAL

傷に強いだけじゃなく、撥水性も合わせ持っている外装生地とYKK製の止水ファスナーを組み合わせるなど、日常使いに十分な耐候性も備えています。

背面に、スーツケースのキャリーバーに通せるセットアップベルトも備えるなど、使い勝手の良さも相当なレベルとなっています。

毎日、気軽に使える相棒

Image: TRIDEAL

軽くて、タフで、型崩れに強い。オフィスカジュアルにも馴染むミニマルなデザインで、ビジネスシーンでも休日の街歩きでも活躍してくれそうな「TOUGH LITE SLING BAG」は、50年以上バッグを作り続けてきた老舗メーカーの知見が詰まったアイテム。

ユーザー側からの声に応えながら、大事なポイントは外さない。意欲的なバッグに仕上げられています。

「TOUGH LITE SLING BAG」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。お得なリターンには限りがありますので、気になる人は、ぜひお早めのチェックをお忘れなく！

Image: TRIDEAL

