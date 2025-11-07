投稿したウクライナ兵を射殺した罪に問われたロシア兵に終身刑が言い渡された/Reuters

（CNN）ウクライナの裁判所は6日、2024年1月に発生した事件でウクライナ軍捕虜を殺害したとして、ロシア兵に有罪判決を下し、終身刑を言い渡した。この種の判決が下されるのは初めて。

ドミトリー・クラショフ被告（27）は、ウクライナ南東部の都市ザポリージャの裁判所で、自身の部隊に投降した直後のウクライナ兵を射殺した罪で有罪判決を受けた。

ウクライナ治安当局によると、クラショフ被告は以前、窃盗罪でロシアの刑務所に服役しており、23年11月に恩赦と引き換えにロシア国防省と契約を結んだ。

裁判所は、クラショフ被告が24年1月6日、ザポリージャ州プリウトネ村付近での攻撃中にウクライナ兵に至近距離から発砲した罪で有罪判決を下した。

治安当局によると、この兵士は戦闘中に弾薬切れで既に投降していた。検察官によると、このウクライナ兵は塹壕（ざんごう）から武器を持たずに出てきて両手を挙げ、明確に投降の意思を示した。ロシア兵の要請で跪（ひざまず）いたが、自動小銃で撃たれ、その場で死亡した。

クラショフ被告への判決は前例がないもので、戦争開始以来、捕虜となったウクライナ人を殺害した罪でロシア兵が投獄されるのは初めてとなる。

ウクライナ政府は、多くのウクライナ人捕虜がロシア軍によって殺害されたと主張。これまでのところそれに対する法的措置は取られていないと述べている。

ウクライナ検察総局は今年の5月5日時点で、268人のウクライナ人捕虜の処刑疑惑について75件の刑事捜査を開始したと発表していた。