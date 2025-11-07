ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¿©¤Ë¡ÈÎÞÌÜ¡É¡¡¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç³¤³°½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼´¶·ã¡Ö»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÆüÊÆ¶¦ºÅ¥Ä¥¢¡¼¡¦TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÀ¥ÅÄGCËÌC¡Ê6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç6Æü¤Ë³«Ëë¡£ÍèÆü¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥«¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¿©¤·¤¿¹ñÌ±¿©¤Ë´¶·ã¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¤ª¤µ¤á¤¿1Ëç¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡×¤È¡¢ÎÞÌÜ¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç´¶·ã¤ÎÀ¼¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â³èÌö¡£2022Ç¯¤«¤éÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤Ï¡¢1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î73¤Ç²ó¤ê¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î62°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë