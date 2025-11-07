「実在しない医師」が偽医療情報を拡散！急増する”AIフェイク医療動画”を見破る方法を専門家が伝授

「AIドクター」が撒き散らすウソ医療情報

10月28日、AI犯罪対策を話し合う国際会議が東京都内で開催された。各国の警察や専門家は「AI犯罪は国境を越えた脅威だ」と警鐘を鳴らした。

その懸念を裏付けるかのように急増しているのが、AIが作り出した偽医師である。YouTubeやTikTokでは、AIが生成した「架空の医師」が堂々と健康情報を語るフェイク動画が目立つ。しかも、その多くがリアルすぎて本物と見分けがつかない。

「今どきは生成AIアプリで台本も音声も映像もすべて簡単に生成できます。誰でも“それっぽい”記事や動画を短時間で量産できる。AI記事やAI動画のほうがむしろ多くなっています」

そう話すのは、医療AI研究者のカリス氏だ。

映画制作でも、脚本や背景、演者までAIが制作することが珍しくなくなっており、まったく見分けがつかない。フェイク動画の完成度は日々進化している。

「丁寧に作り込まれたAI動画は人間の目では見分けがつきません。ショート動画はおろか、20分〜30分の長尺動画も簡単に生成できてしまうので、広告収益を狙う『AIフェイククリエイター』は増える一方です」（以下「」内はカリス氏）

医師法違反だが、SNSでは医師資格がなくても「私は医師です」と簡単に名乗れてしまう。白衣、落ち着いた口調ーーこれら“見た目”の信頼感に人は弱いのだ。カリス氏があらためて警告する。

「本物の医師ですら宣伝のためにSNSで眉唾なことを言っている人がたくさんいます。偽医師は言うに及ばずです。それでも『医師が言っていたから』という理由だけで信じてしまい、誤った健康法や危険なサプリに手を出すケースがとても多い。とりわけ、高齢者が世界一多い日本ではそれが顕著です」

実際に「○○を飲めばがんが消える」「この方法で糖尿病が治る」といった、特に高齢者を煽るような偽医療情報を医師（AIが作った偽者）が発信している動画は多い。

「YouTubeなどのアルゴリズムは“手っ取り早くドーパミンが出る動画”を上位表示する傾向があります。科学的な正しさより刺激の強さが優先され、極端な主張ほど拡散される構造になっているのです。実際にマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究によれば『偽情報は正しい情報より約６倍速く拡散する』ことが分かっています。まあ、『飲酒と喫煙を辞めて、十分な睡眠を取って、毎日運動しましょう』といった正しい医療情報の動画を出したところで、誰も見ない」

困ったことに役に立つ正しい情報より、「センセーショナルな嘘」のほうが広がりやすいのだ。

AIが医療を進化させる

偽の専門家が登場して誤情報を撒き散らす。これは何も日本に限ったことではない。海外でもAIを使った詐欺や偽専門家が増えているのだ。

「サイバー犯罪は、通常複数の国を経由させた海外のサーバーを利用しており、特定が極めて困難です。しかも日本の法規制が及ばない場合が多い。さらに、やっている人も多過ぎるので、警察は限られた予算と人員の中で、より重大な犯罪に優先的に対応せざるを得ません」

日本でもAI規制は始まったばかり。現行法で詐欺や虚偽表示は違法だが、実際に取り締まるには課題が多い。AIはフェイク動画や詐欺に悪用されているが、スマホの顔認証、写真の自動補正、地図アプリの最適ルートなど、日々の生活で欠かせない存在にもなっているからだ。

AIが特に大きな力を発揮し始めているのが、医療の現場だ。すでに承認されている医療AIは多い。ざっと挙げただけでこれだけある。

・CXR-AID（胸部X線の結節・浸潤影・気胸検出AI）

・MGCAD-i（マンモグラフィの病変検出AI）

・InferRead CT Pneumonia（胸部CTのCOVID-19肺炎検出AI）

・EIRL Brain Aneurysm（頭部MRAの未破裂脳動脈瘤検出AI）

・gastroAI model-G2（胃内視鏡の早期胃がん・腺腫検出AI）

・RA-100（眼底画像の所見有無判定AI）

詐欺師が医療にAIを導入しても偽医療情報を拡散するくらいのことしかできないが、専門医とAI専門家が協力してAIを導入すれば、医療AIと創薬AIを通じて「正確かつ早期の診療」「医師不足解消」「医療費削減」「健康寿命延伸」を実現できる。X線・CT・MRI・病理画像などからがんを含む病変を検出／分類したり、予後予測したりするAI医療機器がそうだ。すべては使い方次第なのだ。

「医療AIが進化すれば医師は不要になる」という声もあるが、カリス氏はこれを否定する。

「AI時代において、知的労働者の役割は“考えること”から“責任を取ること”“人を巻き込むこと”へとシフトしつつあります。これらはAIにはできない、人間固有の領域です。AIが診断を行っても、最終的にお墨付きを与えるのは医師であるべきです。

また、患者に寄り添い、分かりやすく説明して最善の選択を導くのも医師の役割です。ビッグデータに基づくAIが知を拡張し、人間が責任を持って人を巻き込む。この協働こそがAI時代における理想的な関係だといえます。弁護士、エンジニア、研究者など、他の専門職にも同じことが当てはまるでしょう。

残念ながら、日本は医療AI／創薬AI分野で５年も10年も遅れています。国内で承認されているAI医療機器はわずか約40製品で、米国の約30分の１、韓国の約10分の１です。世界一の高齢社会であり、国民皆保険制度を持つ日本には、世界トップクラスの多様かつ高品質な医用画像データが大量に存在します。

ですが、個人情報流出や匿名加工に対する漠然とした不安からデータ共有が進まず、この遅れを招いたのです。そこで僕は、医療AI／創薬AI研究開発にすぐ使える、匿名加工〜取捨選択〜標準化〜アノテーションまで一貫して施した医用画像データセットを販売するカリスト株式会社を創業しました。既に国内外の多くの医療AI企業、医療機器メーカー、製薬企業、アカデミアにデータセットを提供しています」

利便性と危うさが背中合わせとなっているAI。では、フェイク動画にだまされずAI時代を生き抜くために我々はどうすればいいのか。

「いつ、いかなるときも『なぜそうなのか』『それが何を意味するのか』を自分の言葉で解釈し、少しでも違和感があれば調べる習慣を持ってください。AIは『正しい答え』を出しているわけではなく、プロンプト（指示）に依存し、確率的に『もっともらしい答え』を生成しているに過ぎません。

その性質を理解した上で、道具として上手く使うことがAIリテラシーです。また、ChatGPTだけでなくGeminiにも聞いてみるなど、複数のAIを使ってクロスチェック（情報の二重確認）を行うことも有効です。AIの出力を鵜呑みにせず、複数の視点で確かめることで、より確かな理解に近づくことができます」

AIは人類の脅威ではなく、人類の想いを形にするための道具であるべきだ。