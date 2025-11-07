＜部活での悔し涙＝悲鳴？＞保護者が「息子が苦しんでいる！」と解釈した結果 →『寂しい結末』に
小学生の息子は、ラグビーチームに所属しています。そんなある日、仲の良かったチームメイトが突然姿を消してしまいます。理由を監督に尋ねたところ、それは「母親が下した思いがけない決断」によるもので……。友人が、体験談を語ってくれました。
息子と仲良しの少年Aくん
小学生の息子が所属するラグビーチームに、Aくんという仲の良いチームメイトがいました。
息子とはよくパスを回し合い、試合の後は笑顔でふざけ合う。
Aくんは誰から見てもチームに馴染んでおり、楽しそうに練習していました。
突然の欠席！ 監督から告げられた退部の理由
ところがある日を境に、Aくんが突然来なくなったのです。
体調不良かと思いましたが、何週間経っても姿が見えません。
不思議に思っていた矢先、監督から理由を聞かされ、私は驚きました。
「実は……、Aくんのお母さんの強い希望で、やめたんです」
悔し涙を心配した母親の決断
監督の話によると、Aくん自身はラグビーを続けたがっていたと言います。
ある試合で自分のプレーが上手くいかず、Aくんは涙を流したことがありました。
しかし、それを見たAくんの母親は「チームに馴染めていない。あの子は苦しんでいる」と受け取り、やめさせてしまったというです。
監督は、本人いわく悔しくて涙を流していたこと、成長の機会として続けてみてはとAくんの母親に説得を試みたそうですが、「お母さんの意思が強く、Aくんともきちんと話す機会が持てませんでした」
監督は残念そうに語りました。
親ができる「大切な支え」とは何か
私は胸が締めつけられる思いがしました。
子どもの涙は、必ずしも「悲しい」からだけではありません。
悔しさや、もっと上手くなりたいという思いから流れる、前向きな涙もあるでしょう。Aくんにとっては、自分を奮い立たせるための涙だったのかもしれません。
母親には母親なりの、我が子を守りたいという強い思いがあったはずです。もしかしたら、ラグビー以外の場面で、私たちが知りえないAくんの苦しみを察していたのかもしれません。
それぞれの家庭にそれぞれの事情と判断がある。そう頭では理解しつつも、Aくんの意思が反映されないまま、一時的に大好きなラグビーから離れることになってしまった状況が、私は寂しく思えました。
子どもを心配する気持ちは理解できます。
でも時に「信じて見守る」ことこそ、子どもの成長を助ける大切な支えではないか、そう考えさせられる出来事でした。
【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年10月】
