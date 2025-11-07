EXILE ATSUSHI＆TAKAHIRO、ボーカルコンビとしての不思議な絆を語る 2人で『徹子の部屋』に出演
EXILE ATSUSHIとEXILE TAKAHIROが、きょう7日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】2人揃って『徹子の部屋』出演したTAKAHIRO＆ATSUSHI
来年、グループのメジャーデビュー25年を迎える2人が、これまでの歩みや、コンサート中のハプニングなど秘話を明かす。また、ボーカルコンビとしての不思議な絆や、互いが知る素顔についても聞く。
TAKAHIROは2006年に『EXILE Vocal Battle Audition 2006 〜ASIAN DREAM〜』で約1万人の応募者の中から、EXILEのボーカルに選ばれた。憧れだったEXILEに加入して、ATSUSHIの隣で歌うことに最初はプレッシャーもあったという。
ATSUSHIは活動休止を経て、現在はグループに復帰しているが、休止中に訪れたインドが転機になったと話す。
【写真】2人揃って『徹子の部屋』出演したTAKAHIRO＆ATSUSHI
来年、グループのメジャーデビュー25年を迎える2人が、これまでの歩みや、コンサート中のハプニングなど秘話を明かす。また、ボーカルコンビとしての不思議な絆や、互いが知る素顔についても聞く。
TAKAHIROは2006年に『EXILE Vocal Battle Audition 2006 〜ASIAN DREAM〜』で約1万人の応募者の中から、EXILEのボーカルに選ばれた。憧れだったEXILEに加入して、ATSUSHIの隣で歌うことに最初はプレッシャーもあったという。
ATSUSHIは活動休止を経て、現在はグループに復帰しているが、休止中に訪れたインドが転機になったと話す。