グランフロント大阪でクリスマスイベント オーロラをイメージしたクリスマスツリーのライティングショーも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
グランフロント大阪（大阪市北区）で11月6日、クリスマスイベント「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」が始まった。北館1階のナレッジプラザには、オーロラをモチーフにしたクリスマスツリー「Winter Prism Tree」が登場した。
「Winter Prism Tree」は、輝く冬の光を表現。クリスタルガラスのツリーの頭上に、オーロラをイメージした総長70メートルの“光のベール”が高さ約11mから揺らめく。また、ライティングショーでは、ツリーの世界観に合わせて作曲された音楽とともに色鮮やかな光がツリーを照らし、ドラマチックな空間を演出する。
ライティングショーは、平日＝16時～24時、土曜・日曜・祝日＝15時～24時の毎時00分、15分、30分、45分に実施する。12月25日まで。
