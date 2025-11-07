»ÔÈÎÍ½Äê¤Î¥Û¥ó¥ÀŽ¢Super-ONE PrototypeŽ£¤Ë´¿´î
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿EV¡ÖSuper-ONE Prototype¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿EV¡ÖSuper-ONE Prototype¡×¡Ê44Ëç¡Ë
¥Û¥ó¥À¤¬2026Ç¯¤Ë»ÔÈÎÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡ÖSuper-ONE Prototype¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×/°Ê²¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾èÍÑEV¡ÖN-ONE e:¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó ¥¤¡¼¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£²½¤äÁö¹ÔÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¾®·¿EV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£
¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤â100%ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ëBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¾è¤êÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ò¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¼èºà¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¼Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¸½ºß¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤Ç³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿EV¡ÖSuper-ONE Prototype¡×¡Ê44Ëç¡Ë
°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òºÎÍÑ
¥ï¥¤¥É¤Ê¥¿¥¤¥ä¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ÎN-ONE e:¤À¤¬¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÉý¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëA¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Û¥ó¥À¤¬2025Ç¯9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿N-ONE e:¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥¨¥¢¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê³°´Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤Ï¡¢³°Â¦¤Ø¤Ê¤á¤é¤«¤ËËÄ¤é¤ó¤À¥Õ¥§¥ó¥À¡¼·Á¾õ¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÄêÈÖÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢1983Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1983Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ë
Åö»þ¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¡£¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤È¤Ï¡¢Âç½°¼Ö¤È¤·¤ÆÅö»þ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¼Ö¤Î·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢½ÓÉÒ¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÁí¾Î¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¤Ï¡¢1.2L¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼ÉÕ¤¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢110PS¤â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¤ÎNA¥â¥Ç¥ë¤¬67PS¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢43PS¤â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¡¦¥¿¡¼¥Ü¶¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢185/60R13¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥É¤Ê¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¡£¤è¤êÉý¹¤Ê¥¿¥¤¥ä¤ò¼ÖÂÎ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÁö¤ê¤À¤½¤¦¤È¿È¹½¤¨¤ë¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤òÁ°¸å205/45R16¤È¤·¡¢N-ONE e:¤ÎÁ°¸å155/65R14¤«¤éÂç·Â²½¡õ¥ï¥¤¥É²½¡£¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ©ÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÈó¸ø³«¤À¤¬¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£²½¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Îµ¬³Ê¤è¤ê¤â¼ÖÂÎ¤¬Âç·¿¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇä»þ¤ÏÅÐÏ¿¼Ö¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ÎÁö¹ÔÀÇ½
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëN-ONE e:¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡ËN-ONE e:¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò²òÊü¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¾è¤êÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËN-ONE e:¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¸ºÂ®µ¡¡Ê¥®¥¢¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¾®·¿¤ÎeAxle¡Ê¥¤¡¼¥¢¥¯¥¹¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¡£N-ONE e:¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ47kW¡Ê64PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯162N¡¦m¡Ê16.5kgf-m¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤âº£¤Î¤È¤³¤íÈó¸ø³«¤À¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤â¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖN-ONE e:¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÀÇ½¤ò¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿²½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÍè¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ³«È¯¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¡ÖBOOST¡Ê¥Ö¡¼¥¹¥È¡Ë¥â¡¼¥É¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯±Ô¤¤²ÃÂ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
ÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¥Û¥ó¥À¤é¤·¤µ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍÃÊÊÑÂ®µ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´¶³Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö²¾ÁÛÍÃÊ¥·¥Õ¥ÈÀ©¸æ¡×¤âÅëºÜ¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëBEV¤Ê¤¬¤é¡¢ICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥¢¤ÎÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É¤Î±¿Å¾Áàºî¤Ë±þ¤¸¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²¾ÁÛ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼ÖÆâ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÅëºÜ¡£Ä°³ÐÅª¤Ê±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼°¦¹¥²È¤Ê¤É¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¨¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡¢3Ï¢¥á¡¼¥¿¡¼¤äÊÑ²½¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡¢BOOST¥â¡¼¥Éµ¯Æ°»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¤âºÎÍÑ¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âµ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ª¤è¤Ó½õ¼êÀÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¡£É½Èé¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥°¥ì¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖSuper EV Concept¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼EV¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥ÉŽ¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤«¤éºÇ¿·¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÖÎ¾¤¬Áö¹Ô¤¹¤ëÁ´Ä¹Ìó1.9km¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥³¡¼¥¹¤òÎÏ¶¯¤¯¼ÀÁö¤·¡¢¤½¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤â´Þ¤á¡¢¤½¤Î¾è¤êÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½ºß¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤¬º£¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
2026Ç¯¤Ë»ÔÈÎÍ½Äê
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢BOOST¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤È¤â¤¢¤ì¡¢½¾Íè¤ÎBEV¤¬»ý¤Ä¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤¬»ý¤Ä²»¤ä¿¶Æ°¤Ê¤É¤Î´¶³ÐÅªÍ×ÁÇ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¿·¼¡¸µ¤ÎBEV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡£1980Ç¯Âå¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÁ´À¹´ü¤òÃÎ¤ëÉ®¼Ô¤â¡¢Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸½¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤¤Ã¤È¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¹¥¤¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾®·¿EV¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¡¢Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¿ÄÍ Ä¾¼ù ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡Ë